Francia, nuovi casi di Covid nelle scuole: 70 istituti chiudono dopo una settimana dal rientro

Francia, 70 scuole chiuse dopo una settimana per nuovi casi di Covid

Una settimana dopo il via libera alla riapertura delle scuole primarie in Francia, concisa con l’inizio della Fase due, 70 istituti chiudono i battenti per la presenza di nuovi casi di Covid-19. Lo ha confermato il ministro dell’Istruzione Jean-Michel Blanquer ai microfoni dell’emittente radio nazionale Rtl, aggiungendo però di non aver intenzione di bloccare il graduale rientro degli alunni già previsto, perché i nuovi casi rilevati dimostrano la severità dei controlli nelle scuole. “Questo è indice del fatto che siamo rigorosi. È frutto della continua prudenza e dell’applicazione dei controlli sanitari”, ha affermato Blanquer.

“Probabilmente si tratta di casi contratti prima di tornare a scuola, all’uscita dal lockdown” ha aggiunto. Per il ministro, fare in modo che i bambini tornino a istruirsi nelle aule di scuola dovrebbe essere la priorità assoluta del governo, e anche dei genitori, perché le conseguenze della mancata frequenza “sono molto più gravi” di quelle dell’epidemia. Conseguenze psicologiche, sanitarie, fino ad arrivare all’abbandono scolastico, che preoccupano il ministro più del Covid. “I nostri figli non devono essere vittime collaterali di misure sanitarie”, ha insistito.

Ma le scuole colpite dai nuovi contagi da Covid sono già state chiuse in diverse regioni della Francia. “L’agenzia regionale della Salute procede alle indagini per identificare le persone che possono essere state a contatto ravvicinato con il malato”, si legge in una dichiarazione diramata dall’agenzia regionale della Salute di Roubaix, città a nord della Francia dove sette istituti hanno sospeso le lezioni per “misure precauzionali”, adottate dopo aver rilevato un primo caso tra gli studenti. “L’alunno è stato potenzialmente in contatto con alunni accolti nelle scuole della città, pertanto il sindaco ha deciso a titolo di precauzione la chiusura temporanea di sei scuole. Una settima scuola, privata, ha deciso di seguire anch’essa la misura di precauzione”, si legge nel comunicato riportato dal Fattoquotidiano.

Gli studenti delle scuole primarie sono rientrati a scuola già una settimana fa, ovvero l’11 maggio scorso, mentre oggi è toccato ai giovani che frequentano le medie. Come affermato dal ministro, anche se il 90 per cento dei comuni è riuscito a riaprire le scuole, la maggior parte degli istituti, circa il 70 per cento, ha deciso di restare chiuso e proseguire con la didattica a distanza. Il rientro, infatti, non è obbligatorio, ma su base volontaria, e per i sindacati mancano ancora le misure idonee per permettere lo svolgimento delle lezioni in sicurezza.

Leggi anche:

1. Coronavirus, in Francia celebrata una messa drive-in: 200 auto presenti 2. Ora è sicuro: il Coronavirus circolava in Francia già a dicembre. Il caso del 43enne Amirouche 3. Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Oms: “116 Paesi chiedono inchiesta indipendente su diffusione del virus”. In Brasile ospedali al collasso

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti “Si sente inutile, è stufo della nuova vita e vuole tornare indietro”: le rivelazioni dell’amico del principe Harry Le storie dei bambini palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane al tempo del Covid Positivi i test sul vaccino negli Usa: "Persone sviluppano anticorpi"