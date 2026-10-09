Terna si avvicina alla certificazione SBTN

Il Gruppo Terna porta avanti concretamente un percorso di integrazione virtuosa della biodiversità e del capitale naturale con le proprie strategie e attività aziendali. Un processo che punta a comprendere gli impatti sulla natura, identificare dove sono più rilevanti e tradurre la scienza in azioni misurabili, attraverso il framework Science Based Targets Network (SBTN), il quadro di riferimento internazionale per la definizione di obiettivi science-based per la natura.

Terna Rete Italia, società del Gruppo Terna, è infatti la prima azienda italiana a rendere pubblica la validazione degli Step 1 e 2 del framework SBTN da parte di Accountability Accelerator, l’organismo indipendente incaricato di verificarne la corretta applicazione. Un traguardo ambizioso che pone Terna come il primo Transmission System Operator tra le 25 aziende a livello globale che hanno pubblicato sul sito di SBTN i propri progressi nel percorso di adozione di target science-based per la natura.

Il framework SBTN, lanciato nel 2023, è una coalizione internazionale che riunisce oltre 50 organizzazioni non profit e istituzioni di ricerca impegnate nella tutela della natura – tra cui Carbon Disclosure Project, World Resources Institute, WWF, United Nations Global Compact, Conservation International, UNEP-WCMC e World Economic Forum – con l’obiettivo di tradurre le migliori evidenze scientifiche in strumenti concreti per l’azione delle imprese. A oggi rappresenta il principale riferimento internazionale per la definizione di target science-based in ambito natura.

Il framework utilizza una metodologia moderna e innovativa, strutturata su più punti. Si parte dalla mappatura e dalla valutazione della rilevanza e localizzazione degli impatti sulla natura (Step 1, Assess e Step 2, Interpret & Prioritize), per arrivare alla definizione di obiettivi misurabili e basati su evidenze scientifiche.

Da sempre Terna mette al centro delle sue attività il tema della tutela della biodiversità e della valorizzazione ambientale. Nell’aggiornamento del proprio Piano di Sostenibilità 2024-2028, il Gruppo ha inserito l’obiettivo di ottenere la certificazione SBTN entro il 2026. A conferma del proprio impegno, il Gruppo ha inoltre aderito all’iniziativa Step Up for Nature, condividendo e ufficializzando la propria ambizione sul sito SBTN. Ma l’impegno su queste tematiche cruciali non finisce qui. Il percorso del Gruppo Terna va avanti con l’obiettivo di completare lo Step 3 del framework, definendo target science- based per la natura e confermando così il proprio impegno nella gestione e tutela del capitale naturale.