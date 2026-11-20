Le Pmi del Sud non sempre hanno la struttura necessaria per poter crescere sui mercati esteri. Simest (Gruppo Cdp) lancia un programma gratuito di formazione per supportarle nell’internazionalizzazione. E rafforzarne la competitività

Per crescere sui mercati internazionali non basta essere in grado di offrire prodotti competitivi. Occorre anche disporre di specifiche competenze manageriali, conoscenza dei contesti geopolitici ed economici, capacità di individuare le opportunità commerciali e di adattare le strategie aziendali alle caratteristiche dei diversi Paesi. Ciò è ancor più vero in uno scenario mondiale, come quello attuale, caratterizzato da trasformazioni tecnologiche, tensioni geopolitiche e continui cambiamenti nelle catene globali del valore.

Si tratta di una sfida che riguarda molto da vicino il tessuto economico del Mezzogiorno, caratterizzato da una prevalenza di imprese di dimensioni medio-piccole. Per le Pmi, infatti, può non essere semplice dotarsi di una struttura in grado di reggere l’urto dei mercati internazionali.

In questi casi è fondamentale poter contare su un coordinamento e un supporto esterno. È ciò che fa quotidianamente Simest, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti la cui mission è appunto quella di sostenere la crescita, l’internazionalizzazione e la competitività delle imprese italiane sui mercati esteri.

In queste settimane Simest ha lanciato la seconda edizione di “Navigare l’internazionalizzazione: approcci innovativi nei mercati strategici”, un programma formativo gratuito rivolto alle imprese del Mezzogiorno con l’obiettivo di rafforzarne le competenze manageriali e supportarne i percorsi di crescita sui mercati esteri, offrendo strumenti concreti per affrontare le nuove sfide dell’economia globale.

Il percorso

Realizzata in collaborazione con la Luiss Business School e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’iniziativa è rivolta in particolare alle piccole e medie imprese del Sud interessate ad avviare nuovi progetti di internazionalizzazione o a consolidare la propria presenza all’estero. L’obiettivo è mettere a disposizione di queste aziende strumenti operativi e conoscenze strategiche per affrontare le diverse fasi di un percorso di espansione internazionale: dall’analisi degli scenari economici e geopolitici alla scelta dei mercati di destinazione, fino alla definizione di strategie commerciali coerenti con le caratteristiche e le risorse di ciascuna realtà imprenditoriale.

Il programma prevede circa 100 ore di formazione, articolate in sei fine settimana alternati e una giornata conclusiva. Le attività prenderanno il via il 27 novembre e si svolgeranno prevalentemente in presenza presso la sede dell’Università Aldo Moro di Bari.

Il percorso formativo è articolato su due moduli: il primo, di 16 ore, è dedicato ai mutamenti geo-economici, agli scenari internazionali e alle strategie di internazionalizzazione; il secondo, che si svilupperà su 80 ore, sarà invece dedicato ad approfondimenti geografici sui mercati strategici individuati dal Piano Export del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Alle lezioni si affiancheranno testimonianze aziendali, interventi istituzionali, casi di studio e simulazioni, con l’obiettivo di integrare le conoscenze teoriche con situazioni e problematiche concrete.

Inoltre, la formazione sarà accompagnata da un servizio gratuito di consulenza strategica personalizzata: le imprese partecipanti potranno così beneficiare di un’attività di advisory finalizzata a individuare le opportunità più adatte alle proprie caratteristiche.

Opportunità da cogliere

La selezione delle imprese ammesse al programma si è chiusa lo scorso 16 novembre. Le aziende selezionate, una trentina, potranno candidare uno o due rappresentanti, favorendo così il coinvolgimento diretto del management nelle attività formative e nelle successive strategie di internazionalizzazione.

Per partecipare bisogna aver depositato almeno due bilanci e aver registrato, nell’ultimo esercizio, ricavi superiori a 1 milione di euro, un Ebitda positivo e un utile netto positivo, con un percorso di internazionalizzazione già avviato o in fase di pianificazione (costituiscono criteri preferenziali di selezione l’appartenenza alla categoria delle Pmi, comprese quelle innovative, e la presenza di caratteristiche riconducibili all’imprenditoria femminile e giovanile, oltre a una quota di fatturato export pari ad almeno il 3%).

Il percorso si concluderà con il rilascio di un attestato di partecipazione. In un contesto in cui la competitività si gioca sempre più sulla capacità di interpretare i mercati e anticiparne i cambiamenti, investire nelle competenze significa investire nelle prospettive di crescita delle imprese e nella loro capacità di cogliere le opportunità offerte dall’economia globale.