Lilly porta in Manifattura Tabacchi un nuovo modo di lavorare insieme

La nuova sede nasce dentro l’ex fabbrica di sigari di Firenze, chiusa nel 2001 dopo circa settant’anni di attività e oggi al centro di un programma di riqualificazione avviato nel 2016. Per un’azienda con una storia lunga e un legame forte con Firenze, lavorare in un complesso in rigenerazione che valorizza l’architettura industriale originaria e riduce al minimo le demolizioni ha un significato concreto.

Sesto Fiorentino, hub produttivo di Lilly, mantiene intanto il suo ruolo centrale: le due sedi si completano e fanno parte della stessa organizzazione.

“Un nuovo spazio, un nuovo modo di lavorare insieme: non è un semplice cambio di sede, ma un’evoluzione del modo in cui lavoriamo, a partire dagli spazi. Lo spazio abilita il modo di lavorare, non il contrario. Abbiamo scelto Firenze e un luogo che rafforza il nostro legame con la città e con il territorio: con questa scelta confermiamo la nostra presenza nell’area fiorentina e investiamo in un luogo pensato per favorire collaborazione, innovazione e attenzione alle persone. Sosteniamo, inoltre, la rigenerazione urbana: lavorare in un edificio recuperato ha per noi un valore in più, oltre agli spazi”, dichiara Elias Khalil, Presidente e General Manager Italy Hub di Lilly.

Una sede pensata per lavorare insieme

La nuova sede occupa circa 4.200 metri quadrati complessivi, di cui circa 3.800 nel modernissimo edificio di nuova costruzione denominato BULK principale, distribuiti su quattro piani, e circa 400 in un edificio separato, a breve distanza, la cui costruzione risale agli anni ‘20. Gli ambienti sono aperti e flessibili: postazioni prenotabili, focus booth per il lavoro individuale o in coppia, spazi collaborativi modulari progettati con particolare attenzione all’acustica, terrazze e aree ricreative che possono ospitare eventi e momenti informali. Completano la sede un Innovation Hub e un Innovation Lab, spazio dedicato a nuove idee e brainstorming. Resterà inoltre la possibilità di organizzare eventi in sede, invitando ospiti esterni.

Il nuovo ufficio non nasce dall’alto, ma da un percorso condiviso con le persone. Sono attivi gruppi di lavoro con i dipendenti, organizzati in quattro filoni: mobilità, per rendere semplice e flessibile l’arrivo in sede, con il supporto di una survey dedicata; networking, per favorire incontro e scambio; sport & wellbeing, per accompagnare salute e benessere nella vita quotidiana; disconnessione, per aiutare le persone a staccare dal lavoro e a vivere meglio i propri tempi.

Salute, prevenzione e mobilità

Alla salute delle persone è dedicata una medicheria nell’Innovation Hub, utilizzabile per visite e iniziative di prevenzione nei giorni lavorativi. A questa si aggiunge la collaborazione che Lilly sta attivando con Synlab, il cui innovativo centro medico ha sede nello stesso complesso: i dipendenti potranno accedere a prestazioni e programmi sanitari anche in forma diretta tramite il fondo assicurativo aziendale e i loro familiari con tariffe agevolate a loro dedicate. Un modo concreto per rendere la prevenzione più accessibile e vicina alla vita quotidiana delle persone, in coerenza con l’impegno di Lilly sui temi della salute. Anche l’arrivo in sede è stato pensato per offrire più scelte: 150 posti auto sotterranei gratuiti per i dipendenti, posti dedicati a scooter e moto, un deposito biciclette coperto e spogliatoi. Il quartiere è accessibile esclusivamente a pedoni e ciclisti, in linea con il tema della mobilità sostenibile.

Manifattura Tabacchi, un quartiere che guarda al futuro

Manifattura Tabacchi è un progetto di rigenerazione urbana su un masterplan di 110.000 metri quadrati, completato a oggi all’80%. L’obiettivo è un quartiere contemporaneo, complementare al centro storico, aperto al pubblico e senza muri di cinta, che recupera l’architettura industriale originaria invece di costruire ex novo. Simbolo della rinascita urbana della città, l’area si arricchisce di nuovi residenti, aziende di primo piano e progetti culturali, in un contesto dove architettura, storia e paesaggio dialogano in equilibrio tra passato e futuro.

Gli edifici sono riscaldati e raffrescati senza combustibili fossili grazie a un impianto geotermico a pozzi di falda, unico in Toscana per dimensioni; un sistema duale riusa le acque reflue e copre il 100% del fabbisogno di acqua non potabile; il progetto del verde ha riportato nel complesso oltre mille alberi e oltre 100 specie vegetali.

“L’arrivo di Lilly a Manifattura Tabacchi è motivo di grande orgoglio e conferma la visione del nostro progetto di rigenerazione urbana. La scelta di un’azienda leader internazionale nella ricerca e nell’innovazione farmaceutica testimonia la capacità di Manifattura di attrarre realtà di eccellenza e di affermarsi come nuovo centro contemporaneo di Firenze, complementare al centro storico. Con Lilly e i suoi dipendenti cresce una community di aziende, professionisti e talenti che riconoscono in Manifattura non solo un luogo di lavoro, ma un progetto in cui identificarsi e a cui contribuire a costruire un nuovo modo di vivere la città”, afferma Michelangelo Giombini, Head of Product Development & CEO Manifattura.

Due sedi, un’unica organizzazione

Il trasferimento in Manifattura Tabacchi non sostituisce Sesto Fiorentino, che resta un punto fondamentale per le attività produttive di Lilly. Le due sedi hanno ruoli complementari e fanno parte della stessa organizzazione: servizi e opportunità restano condivisi, e chi lavora a Firenze continua ad accedere al sito di Sesto quando necessario.