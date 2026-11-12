Banca Ifis, ricavi a 571 milioni nei nove mesi 2026: confermati gli obiettivi e la fusione illimity

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis, riunitosi ieri, 11 novembre 2026, sotto la Presidenza di Ernesto Fürstenberg Fassio, ha approvato i risultati consolidati relativi ai primi nove mesi del 2026. «Nei primi nove mesi del 2026 abbiamo accelerato il percorso di trasformazione che porterà Banca Ifis a focalizzarsi su PMI e privati attraverso una gamma sempre più ampia di prodotti e servizi finanziari. Il progetto di integrazione di illimity sta giungendo alla fase conclusiva: abbiamo completato la valorizzazione degli asset non core e ci siamo focalizzati sulle linee di business sinergiche per il Gruppo. Le attività di riduzione dei costi e di ampliamento della base dei ricavi, le nuove partnership avviate con primari partner tecnologici e l’integrazione delle competenze delle persone sono alla base del lavoro che è stato fatto in questi mesi. La fusione per incorporazione di illimity Bank in Banca Ifis, prevista per il 7 dicembre procede in linea con le tempistiche annunciate e ci consentirà di attivare sinergie annue per 75 milioni di euro a partire dal 2027. La crescita dei nuovi impieghi verso PMI e privati, superiore al 20%, testimonia la nostra capacità di sostenere l’economia reale. Su queste basi, lavoriamo per concludere il percorso di valorizzazione e deconsolidamento del business NPL e preparare il piano industriale che presenteremo al mercato all’inizio del 2027», dichiara Raffaele Zingone, Amministratore Delegato di Banca Ifis.

Il Settore Commercial & Corporate Banking di Banca Ifis, che non include il contributo del Gruppo illimity, ha generato ricavi complessivi per 248,0 milioni di euro nel periodo, confermandosi il principale pilastro del modello di business di Banca Ifis. Gli impieghi si attestano a 7,5 miliardi di euro, sostenuti da una base clienti ampia e diversificata. L’Area Factoring resta la principale fonte di ricavi con 114,5 milioni di euro, affiancato dall’Area Corporate Banking & Lending (83,8 milioni di euro) e dall’Area Leasing (49,7 milioni di euro), che continuano a mostrare dinamiche operative resilienti. Nel complesso, il segmento evidenzia tenuta dei volumi, qualità degli impieghi e forte posizionamento sulle PMI.

I ricavi del Settore Npl di Banca Ifis dei primi nove mesi del 2026 sono pari a 131,0 milioni di euro. Gli incassi dell’attività di recupero, escludendo le cessioni di portafogli, sono stati pari a circa 280 milioni di euro. Il dato evidenzia la buona efficacia delle attività di recupero, sia giudiziali sia stragiudiziali, e conferma la resilienza operativa della piattaforma Npl, anche in un contesto di maggiore selettività sugli acquisti e di progressivo riposizionamento del business.

Strategia di funding solida e diversificata, supportata da una pluralità di fonti di raccolta e da un’elevata flessibilità nella gestione delle scadenze finanziarie. Le future scadenze obbligazionarie potranno essere gestite attraverso un mix equilibrato di fonti di funding, tra cui: cartolarizzazioni dell’attivo (inclusa l’operazione Cap.Ital.Fin. da 300 milioni di euro), raccolta retail attraverso Rendimax, operazioni di raccolta garantita con controparti istituzionali.

I Core originated Npe ratio lordo e netto del Gruppo Banca Ifis al 30 settembre 2026 relativi alla propria attività creditizia verso la clientela sono pari rispettivamente al 7,5% e al 5,3% , in aumento rispetto al 7,4% e al 4,9% del 30 giugno 2026 per effetto della riclassificazione a Npe di alcune esposizioni dei portafogli Ifis riconducibili agli esiti delle attività di revisione interna e dell’ispezione on-site condotta dalla Banca d’Italia presso Banca Ifis, e al deterioramento di specifiche esposizioni del portafoglio illimity e di B-ilty. Si evidenzia che le posizioni di B-ilty sono coperte per l’80% dalla garanzia statale.

È in corso un ampio piano volto a migliorare l’asset quality del Gruppo, che prevede anche cessioni selettive di crediti deteriorati. I ratios di asset quality sono calcolati escludendo i crediti del Settore Npl, i titoli di Stato valutati al costo ammortizzato nonché le attività finanziarie deteriorate acquisite o originate (POCI), o con essi come sottostanti, sia per finalità di business (ad esempio, per il rilancio e la valorizzazione di imprese in situazioni di temporanea difficoltà) sia emerse in seguito ad operazioni di business combination. Analogamente sono stati esclusi dal calcolo dei ratios i portafogli che hanno come sottostante contenziosi in materia di appalti, emersi in seguito ad operazioni di business combination in quanto non aderenti al modello di business del Gruppo.

Banca Ifis e l’impegno nella sostenibilità

Banca Ifis integra la sostenibilità nelle proprie strategie e nel modello di business, declinandola nelle dimensioni ambientale, sociale e di governance. Nel primo semestre 2026, il Gruppo ha compiuto un ulteriore passo in avanti nel proprio percorso ESG aderendo ai Principles for Responsible Banking (PRB) promossi dalle Nazioni Unite e allo United Nations Global Compact (UNGC), tra le principali iniziative globali per la promozione di un’economia sostenibile e inclusiva. L’impegno di Banca Ifis, rafforzato anche dalle expertise incorporate con l’acquisizione di illimity Bank, è riconosciuto anche dalle principali agenzie internazionali di valutazione ESG. MSCI ha confermato alla Banca il rating ESG AAA, il massimo livello previsto dalla propria scala di valutazione, attribuito a un numero limitato di istituzioni finanziarie a livello globale. Il giudizio, migliorato per due anni consecutivi, conferma il posizionamento del Gruppo tra i leader internazionali della sostenibilità. Banca Ifis ha inoltre ottenuto da CDP un rating B (in una scala che va da F ad A), a conferma dell’attenzione riservata ai temi ambientali e climatici. A questi risultati si aggiunge, per il secondo anno consecutivo, il riconoscimento assegnato da Extel Institutional Investors quale miglior programma ESG europeo nel segmento Specialty Finance.

I riconoscimenti ottenuti sono il risultato di una strategia che mette al centro la generazione di valore condiviso. In questo contesto si inserisce Kaleidos, il Social Impact Lab nato su iniziativa del Presidente Ernesto Fürstenberg Fassio per promuovere progetti sociali, culturali e di sostegno ai territori e alle comunità. Dalla sua costituzione, Kaleidos ha realizzato oltre 90 iniziative sociali. Per misurare in modo oggettivo il valore prodotto da tali interventi, Banca Ifis ha sviluppato insieme a Triadi, spin-off del Politecnico di Milano guidato dal professor Mario Calderini, un modello proprietario di valutazione dell’impatto sociale. L’applicazione del modello alle iniziative realizzate da Kaleidos ha evidenziato che ogni euro investito dalla Banca genera mediamente 5,2 euro di valore sociale.

L’impegno sociale del Gruppo si esprime anche nell’allargamento della fruizione della cultura presso il grande pubblico, attraverso l’azione di Ifis art. Il cuore delle progettualità di Ifis art è rappresentato dal Parco Internazionale di Scultura di Villa Fürstenberg, lo spazio museale di 27 ettari aperto gratuitamente al pubblico ogni domenica. La Banca ha inoltre avviato una collaborazione con Treccani per dar vita a “Migrant Child. Diritti all’opera”, progetto che coinvolgerà gli studenti delle scuole secondarie di primo grado con l’obiettivo di promuovere la riflessione sui temi dell’arte, della cittadinanza e dei diritti.

Nel dettaglio:

Gli impieghi a imprese e privati si attestano a oltre 10 miliardi di euro, con circa 400 milioni di euro di nuove erogazioni nello Structured Finance e 300 milioni di euro di nuova produzione nel business CQS nei primi nove mesi del 2026;

Nei primi 9 mesi del 2026, i ricavi del business commerciale si mantengono sostanzialmente stabili rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Si conferma solida la performance degli incassi del business NPL, che nel periodo risulta pari a 280 milioni di euro;

La Banca conferma la guidance di utile netto compresa tra 100 e 110 milioni di euro per l’esercizio 2026. Tale guidance include circa 70 milioni di euro di DTA e non include gli eventuali effetti connessi alla cessione del business NPL.

Il processo competitivo per il deconsolidamento del business NPL è in fase avanzata; le offerte vincolanti sono attese entro metà dicembre 2026;

Le componenti straordinarie nei primi 9 mesi dell’anno, che includono circa 72 milioni di euro riconducibili all’applicazione dell’IFRS 5 sul business NPL, fanno registrare una perdita netta di 67 milioni di euro. Al netto di tali componenti, il risultato dell’operatività ordinaria risulta positivo per 4,6 milioni di euro;

CET1 Ratio pari al 12,8%, include l’impatto dell’adeguamento di valore del business NPL ai sensi dell’IFRS 5 e non comprende i potenziali benefici patrimoniali derivanti dal deconsolidamento del business NPL;

Funding ampiamente diversificato e stabile. Liquidità pari a 2,2 miliardi di euro a fine ottobre 2026, sostanzialmente invariata rispetto al 30 settembre 2026, a supporto delle future esigenze di funding del Gruppo.

La fusione di illimity Bank in Banca Ifis avverrà il 7 dicembre 2026

Confermate le sinergie di costo per 50 milioni di euro e le sinergie di ricavo per 25 milioni di euro dal 2027;

Con la fusione si rafforza l’offerta commerciale alle imprese e ai privati.

Risultati consolidati dei primi nove mesi del 2026

Dati consolidati riclassificati – 1° gennaio 2026 / 30 settembre 2026

Nei primi nove mesi il risultato dell’operatività ordinaria risulta positivo per 4,6 milioni di euro. La contabilizzazione di componenti straordinarie ha fatto registrare una perdita netta di 67 milioni di euro. Tali componenti includono circa 72 milioni di euro di rettifiche di valore sul business NPL, in linea con i requisiti dell’IFRS 5, che prevedono la classificazione del business NPL come “discontinued operation” in considerazione dell’avanzato stato del processo di dismissione, per il quale sono già state ricevute offerte non vincolanti e sono attese offerte vincolanti entro metà dicembre 2026. Di conseguenza, il business è stato valutato al minore tra il valore contabile e il fair value al netto dei costi di vendita.

Il margine di intermediazione si attesta a 571,0 milioni di euro, trainato da un margine di interesse pari a 391,8 milioni di euro, da commissioni nette per 99,0 milioni di euro e da ricavi da attività di trading e altri proventi per 80,3 milioni di euro. La performance è stata sostenuta dal contributo del business Commerciale di Banca Ifis, dalla gestione del portafoglio finanziario e del Turnaround di illimity. I ricavi del Settore NPL riflettono il disciplinato approccio adottato dalla Banca negli ultimi trimestri nell’acquisizione di nuovi portafogli NPL, anche in considerazione degli impatti della normativa sul calendar provisioning. La performance operativa continua a confermare la capacità di recupero della piattaforma, con incassi pari a circa 280 milioni di euro nei primi nove mesi del 2026.

Il costo del credito nel periodo risulta pari a 115,0 milioni di euro e comprende le attività poste in essere dalla Banca per migliorare il proprio profilo di rischio. Il dato include anche rettifiche e accantonamenti riconducibili agli esiti delle attività di revisione avviate a seguito dell’ispezione condotta dall’Autorità di Vigilanza.

I costi operativi complessivi dei primi nove mesi del 2026 si attestano a 435,9 milioni di euro, di cui 173,5 milioni di euro relativi al costo del personale e 247,7 milioni di euro ad altre spese amministrative. Le sinergie di costo diventeranno visibili dal 2027, a seguito

del completamento del percorso di integrazione e della piena attuazione delle iniziative di efficientamento, inclusa la razionalizzazione delle strutture operative, dei sistemi informativi e delle spese amministrative.

La posizione di liquidità al 30 settembre 2026 è pari a circa 2,2 miliardi di euro di riserve e attivi liberi finanziabili in BCE (LCR pari a circa il 411%).

Requisiti di capitale