Banca Ifis: utile ordinario nel periodo a 4,6 milioni di euro. +23% le nuove erogazioni a PMI e privati

Banca Ifis chiude i primi nove mesi del 2026 con un utile netto della Capogruppo relativo alle attività ordinarie pari a 4,6 milioni di euro. Nel periodo, la Banca ha registrato rettifiche per circa 72 milioni di euro legate all’applicazione dell’IFRS 5 al business Npl che hanno portato il risultato netto a una perdita di 67 milioni di euro.

Sul fronte commerciale, le nuove erogazioni a PMI e privati crescono del 23%, mentre i ricavi del business commerciale si mantengono sostanzialmente stabili rispetto all’anno precedente. La Banca conferma inoltre la guidance di utile netto tra 100 e 110 milioni di euro per il 2026, che include circa 70 milioni di euro di DTA e non comprende gli eventuali effetti connessi alla cessione del portafoglio Npl. La fusione di illimity Bank in Banca Ifis avverrà il prossimo 7 dicembre. Sono inoltre confermate, a partire dal 2027, sinergie di costo per 50 milioni di euro e sinergie di ricavo per 25 milioni.

Prosegue intanto il processo di valorizzazione del business Npl: le offerte non vincolanti ricevute risultano sostanzialmente allineate agli attuali valori di bilancio e le offerte vincolanti sono attese entro metà dicembre. Si conferma solida la performance degli incassi dell’attività di recupero, pari a 280 milioni di euro nei nove mesi.

Sul fronte patrimoniale, il CET1 ratio si attesta al 12,7%, già comprensivo delle rettifiche sul business Npl derivanti dall’applicazione dell’IFRS 5, mentre il Total Capital Ratio è pari al 18%. La liquidità al 30 ottobre è pari a circa 2,2 miliardi di euro, con un LCR intorno al 550%.

«Nei primi nove mesi del 2026 abbiamo accelerato il percorso di trasformazione che porterà Banca Ifis a focalizzarsi su PMI e privati attraverso una gamma sempre più ampia di prodotti e servizi finanziari. Il progetto di integrazione di illimity sta giungendo alla fase conclusiva: abbiamo completato la valorizzazione degli asset non core e ci siamo focalizzati sulle linee di business sinergiche per il Gruppo. Le attività di riduzione dei costi e di ampliamento della base dei ricavi, le nuove partnership avviate con primari partner tecnologici e l’integrazione delle competenze delle persone sono alla base del lavoro che è stato fatto in questi mesi. La fusione per incorporazione di illimity Bank in Banca Ifis, prevista per il 7 dicembre procede in linea con le tempistiche annunciate e ci consentirà di attivare sinergie annue per 75 milioni di euro a partire dal 2027. La crescita dei nuovi impieghi verso PMI e privati, superiore al 20%, testimonia la nostra capacità di sostenere l’economia reale. Su queste basi, lavoriamo per concludere il percorso di valorizzazione e deconsolidamento del business NPL e preparare il piano industriale che presenteremo al mercato all’inizio del 2027», dichiara Raffaele Zingone, Amministratore Delegato di Banca Ifis.