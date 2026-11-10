Esposito (FS): “1300 cantieri attivi ogni giorno per modernizzare la rete e rafforzare la competitività del Paese”

Il Gruppo FS prosegue il percorso di trasformazione del sistema ferroviario italiano attraverso un programma di investimenti che coinvolge infrastrutture e rinnovo della flotta. Un piano articolato che punta a potenziare la rete, aumentarne la capacità e migliorare l’affidabilità e l’efficienza del servizio. Le prospettive di sviluppo del sistema ferroviario sono state al centro dell’intervento di Andrea Esposito, Chief Quality & Industrial Performance del Gruppo FS, a “GeoEconomy Talk. Come la politica ridisegna l’economia globale”, organizzato da RCS Academy.

“La capacità di connettere territori, sistemi produttivi e mercati internazionali è oggi una leva fondamentale per la crescita economica. L’Italia, grazie alla sua posizione al centro del Mediterraneo, può rafforzare il proprio ruolo di piattaforma logistica tra l’Europa e i mercati globali. In questo percorso, il Gruppo FS svolge un ruolo centrale attraverso un programma di investimenti che punta a modernizzare la rete e sviluppare collegamenti sempre più efficienti e integrati”, ha dichiarato Esposito.

Per FS il 2026 rappresenta un anno particolarmente significativo per questo impegno: sono circa 1.300 i cantieri attivi ogni giorno su tutto il territorio nazionale, di cui 700 dedicati alla realizzazione di nuove opere e 600 alla manutenzione e al potenziamento della rete. La sfida non è soltanto costruire nuove linee, ma aumentare la capacità complessiva del sistema, rendendolo più flessibile, efficiente e resiliente.

Tra i principali interventi in corso figurano, al Nord, la Brescia-Verona-Vicenza, il Terzo Valico dei Giovi e il Nodo di Genova, opere strategiche per rafforzare i collegamenti con i principali corridoi europei e i mercati internazionali. A queste si aggiunge il nuovo terminal intermodale di Milano Smistamento, realizzato da TerAlp, società di FS Logistix e partecipata da Hupac. L’infrastruttura contribuirà a potenziare lo scambio ferro-gomma e i collegamenti merci lungo l’asse Italia-Svizzera-Nord Europa, integrando anche interventi dedicati alla tutela della biodiversità.

Un impegno altrettanto importante riguarda il Mezzogiorno, dove il Gruppo FS sta portando avanti opere fondamentali per rafforzare la connessione tra Nord e Sud e ridurre i divari infrastrutturali, con interventi sulle linee Napoli-Bari, Palermo-Catania-Messina e Salerno-Reggio Calabria.

Lo sviluppo infrastrutturale procede in parallelo con il potenziamento dell’offerta ferroviaria. In questo percorso, il nuovo collegamento Frecciarossa Lecce-Bari-Napoli rappresenta un esempio concreto di come infrastrutture e servizi possano crescere insieme, migliorando l’accessibilità e la connessione tra i territori. Oggi Napoli è raggiungibile da Bari in circa tre ore e mezza e da Lecce in circa cinque ore, con ulteriori benefici attesi dal completamento della nuova linea AV/AC Napoli-Bari.

L’obiettivo è sviluppare una mobilità sempre più semplice, capillare e integrata, capace di rispondere alle esigenze di cittadini, imprese e territori. Collegamenti più veloci ed efficienti contribuiscono infatti a sostenere il turismo, favorire gli scambi economici e rafforzare la competitività dei territori.

Il programma di investimenti si inserisce nel percorso avviato con il PNRR, nell’ambito del quale il Gruppo FS ha gestito circa 25 miliardi di euro di interventi, raggiungendo tutti i target intermedi previsti.

“In questa fase post PNRR la priorità è attivare le nuove infrastrutture e sviluppare servizi ferroviari sempre più efficienti e integrati, capaci di rispondere alle esigenze di cittadini e imprese e di sostenere la competitività del Paese. Allo stesso tempo, è fondamentale dare continuità agli investimenti sulla rete, valorizzando l’esperienza maturata e proseguendo nel percorso di modernizzazione del sistema ferroviari”, ha sottolineato Esposito.