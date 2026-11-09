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Economia

Milano si candida “pilastro Onu per l’AI”: oggi il lancio istituzionale dell’iniziativa

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Redazione TPI

Conquistare un posto nella governance mondiale dell’intelligenza artificiale e contribuire a definire criteri condivisi con cui valutarne rischi e opportunità. È questa la mission che prenderà forma oggi, lunedì 9 novembre 2026, a Palazzo Turati (Milano), dove AmCham Italy, Assolombarda e Confcommercio presenteranno “Milano sede di un pilastro Onu per l’AI”, la candidatura di Milano come capitale globale (sede dell’Agenzia dell’Onu) della governance dell’intelligenza artificiale.

A guidare l’iniziativa i presidenti di AmCham, Stefano Lucchini, di Assolombarda, Alvise Biffi e di Confcommercio Carlo Sangalli. Con loro il presidente del Senato, Ignazio La Russa, la vicepresidente Licia Ronzulli, il sottosegretario Alessio Butti, il governatore Attilio Fontana. Presenti poi Filippo Barberis, Emma Marcegaglia e monsignor Vincenzo Paglia. Il confronto coinvolgerà anche Claudio Bassoli, Silvana Castano, Dirk Hovy, Giuseppe Riva e Stefano Zanero, con Silvio Savarese collegato da San Francisco.

Redazione TPI
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