UniCredit cerca diplomati e laureati in tutta Italia: le opportunità e come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro in UniCredit. Chi sogna di lavorare in banca può sfruttare le occasioni per diplomati e laureati previste per diversi percorsi professionali, che comprendono attività nelle filiali tradizionali, consulenza bancaria a distanza, servizi finanziari e progetti legati alle nuove tecnologie. Significative le opportunità di lavoro in corso, come gli stage retribuiti e i percorsi di apprendistato.

Le opportunità

Per il Core Banking Programme, ad esempio, UniCredit prevede uno stage iniziale di tre mesi con rimborso di 800 euro mensili, seguito, in caso di valutazione positiva, da un possibile contratto di apprendistato della durata di 36 mesi. La retribuzione annua lorda indicata per questa fase parte da circa 32.200 euro e raggiunge circa 35.600 euro dal diciannovesimo mese.

Tra le occasioni da non perdere, quelle rappresentate dal Core Banking Programme in Filiale Retail, il percorso che prepara i nuovi collaboratori a lavorare a contatto con la clientela. Per candidarsi è sufficiente il diploma. Il percorso è organizzato in diverse fasi. I primi tre mesi sono dedicati allo stage, durante il quale il candidato segue attività formative e di affiancamento. Al termine, se la valutazione è positiva, può essere proposto un contratto di apprendistato professionalizzante di 36 mesi. La posizione è aperta in diverse città, tra cui Ancona, Bari, Belluno, Bologna, Brindisi, Genova, Milano, Palermo, Roma, Salerno, Torino, Trieste, Varese, Venezia e Verona.

Un altro valido percorso è quello di UniCredit Direct, il canale attraverso il quale la banca offre assistenza e consulenza ai clienti utilizzando telefono, strumenti digitali e modalità di comunicazione a distanza. Le selezioni per il Core Banking Programme UniCredit Direct interessano le sedi di Torino, Roma, Napoli e Palermo. Anche in questo caso la banca si rivolge a neodiplomati e neolaureati che desiderano entrare nel mondo bancario. Tra le attività previste, la gestione delle richieste dei clienti, il supporto nell’utilizzo dei servizi digitali, la consulenza sui prodotti bancari e la collaborazione con le filiali presenti sul territorio. Il programma prevede tre mesi iniziali di stage retribuito, seguiti, in caso di esito positivo, da un percorso di apprendistato. UniCredit propone inoltre una distinta selezione per Consulenti UniCredit Direct nelle sedi di Bologna, Milano e Verona, con ingresso attraverso un contratto di apprendistato professionalizzante.

Tra le figure ricercate compare anche il Buddy Advisor, una posizione collegata alla realtà digitale buddy di UniCredit e rivolta soprattutto a laureati. Il percorso prevede uno stage formativo di sei mesi, al termine del quale, in presenza di una valutazione positiva e dopo il superamento dell’esame richiesto, può essere proposta una forma di collaborazione contrattuale particolare: due giorni alla settimana come lavoratore dipendente e tre giorni come consulente finanziario libero professionista.

UniCredit propone anche opportunità per studenti universitari e giovani con competenze specialistiche, in particolare presso gli uffici centrali di Milano. Una delle posizioni riguarda il team Group Data & Artificial Intelligence, impegnato nello sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale applicate ai servizi bancari. Un’altra opportunità riguarda la Security, nell’ambito delle attività digitali e della sicurezza informatica della banca.

A Milano figurano ulteriori posizioni nell’area Client Solutions, che si occupa di soluzioni finanziarie per imprese e clienti istituzionali. Tra queste compare il tirocinio Group Advisory & Financing Solutions, un programma di sei mesi a tempo pieno che permette di conoscere attività legate alla finanza aziendale, ai mercati dei capitali, alle operazioni straordinarie e ai finanziamenti strutturati. Un’altra selezione riguarda Client Risk Management & Treasury, area impegnata nella gestione dei rischi finanziari, nei prodotti di mercato e nelle attività connesse alla liquidità e ai servizi per la clientela corporate.

Come candidarsi

I requisiti richiesti variano rispetto al tipo di percorso che si intende intraprendere. Gli interessati possono consultare tutte le opportunità attraverso il portale ufficiale della banca.

La candidatura avviene interamente online attraverso il portale Careers della banca. Dopo aver individuato la posizione più adatta al proprio profilo, occorre registrarsi e completare le informazioni richieste. Il processo di recruiting può comprendere un test online, un primo contatto telefonico e uno o più colloqui individuali o di gruppo. Per alcune posizioni è previsto un Assessment Center, durante il quale vengono valutate competenze, capacità relazionali e attitudine al ruolo.