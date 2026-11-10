FS Engineering e Sogesid, accordo per lo sviluppo di progetti infrastrutturali in Italia e all’estero

Sviluppare nuove opportunità progettuali in Italia e all’estero, integrando le rispettive competenze ingegneristiche, digitali e ambientali per rafforzare la capacità realizzativa di infrastrutture strategiche. È questo l’obiettivo della firma del Memorandum sottoscritto dall’Amministratore Delegato di Sogesid Errico Stravato e dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale di FS Engineering Dario Lo Bosco.

La dimensione internazionale rappresenta uno degli assi strategici dell’intesa. FS Engineering, società di ingegneria del Gruppo FS, e Sogesid, società di ingegneria ambientale dello Stato, lavoreranno insieme allo sviluppo di opportunità sui mercati esteri, attraverso la partecipazione a tender internazionali e procedure competitive, mettendo a sistema competenze e capacità progettuali. La collaborazione potrà concretizzarsi anche attraverso la costituzione di Raggruppamenti Temporanei di Impresa.

In Italia, la collaborazione avrà un focus prioritario sull’infrastrutturazione portuale, sui sistemi logistici e sulle infrastrutture connesse alla mobilità, favorendo l’integrazione tra progettazione, sviluppo delle opere, sostenibilità ambientale e gestione degli interventi. Un ambito nel quale le competenze ingegneristiche di FS Engineering potranno integrarsi con l’esperienza maturata da Sogesid nel supporto alla realizzazione di opere strategiche per il rilancio e il potenziamento degli scali portuali.

“Con questa intesa vogliamo portare le competenze di Sogesid sui mercati internazionali, trasformando la collaborazione con FS Engineering in concrete opportunità di sviluppo. Siamo pronti a mettere a disposizione la nostra esperienza e a guidare raggruppamenti per competere nei tender internazionali, rafforzando il protagonismo dell’ingegneria pubblica italiana nella realizzazione di infrastrutture strategiche”, dichiara Errico Stravato, Amministratore Delegato di Sogesid.

“Con questa partnership rafforziamo il dialogo con partner d’eccellenza e mettiamo a sistema competenze complementari, creando le condizioni per sviluppare nuove iniziative in ambiti strategici per il futuro delle infrastrutture. La collaborazione rappresenta un’opportunità per valorizzare il know-how ingegneristico e digitale di FS Engineering e contribuire alla definizione di soluzioni capaci di coniugare qualità progettuale, innovazione e attenzione agli aspetti ambientali”, afferma Dario Lo Bosco, Amministratore Delegato e Direttore Generale di FS Engineering.

FS Engineering contribuirà alla collaborazione con il proprio know-how nella progettazione di infrastrutture complesse e le competenze sviluppate nell’ingegneria digitale, nella sostenibilità ambientale e nella gestione dell’intero ciclo di vita delle opere. In questo ambito, il BIM fino all’8D e gli strumenti digitali rappresenteranno leve per migliorare la qualità della progettazione e la gestione integrata degli interventi.

Sogesid contribuirà con le proprie competenze tecnico-specialistiche e l’esperienza maturata nell’infrastrutturazione portuale e nella realizzazione di opere in campo ambientale per la tutela del territorio. Un patrimonio di competenze consolidato attraverso il supporto alle Amministrazioni centrali dello Stato e la realizzazione di interventi strategici di interesse pubblico.

La collaborazione riguarderà inoltre la sostenibilità ambientale e l’innovazione digitale, con particolare riferimento alla gestione delle terre e rocce da scavo, ai cantieri di contesto e all’applicazione del BIM e dell’Information Management.