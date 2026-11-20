Dieci anni sono un orizzonte lungo, ma Iren ha scelto di guardarlo in faccia con una cifra precisa. Almeno 10,4 miliardi di euro di investimenti lordi per rafforzare le infrastrutture strategiche e migliorare la qualità dei servizi e la redditività. Il 27 ottobre scorso, a Reggio Emilia, il Consiglio di amministrazione ha approvato l’aggiornamento del Piano Industriale al 2035. Metà dei fondi sarà destinata a servizi idrici, distribuzione elettrica e termovalorizzatori. La scelta di concentrarsi sui business regolati sosterrà una crescita del margine operativo lordo dai 1.353 milioni del 2025 a circa 1,95 miliardi (+600 milioni, +4% medio annuo) del 2035 e l’utile netto da 301 a circa 550 milioni (+6% medio annuo). Una struttura patrimoniale solida permette poi di confermare la politica dei dividendi, con una crescita dell’8% all’anno fino al 2027 e del 6% fino al 2030, e di mantenere la flessibilità finanziaria per cogliere altre opportunità di sviluppo. Il piano inoltre prevede 2.800 assunzioni per il ricambio generazionale e manageriale. Ma entriamo nel dettaglio.

La strategia

Iren non parte da zero, confermando il percorso già avviato nel 2025 e consolidando la trasformazione del gruppo da «extended multiutility» a «focused multiutility». Il capitale viene allocato in modo più selettivo, dove l’azienda vanta radicamento territoriale e competenze industriali, mentre si riduce l’esposizione dove manca ancora un vantaggio competitivo consolidato. L’obiettivo al 2035 è diventare un player infrastrutturale di rilevanza per il Paese, senza perdere la vicinanza ai territori ma su una scala industriale maggiore. Per arrivarci, il gruppo intende imboccare due strade: l’eccellenza operativa, basata su efficienze, sinergie, digitalizzazione, intelligenza artificiale e semplificazione organizzativa, e le infrastrutture strategiche, che non a caso assorbono la metà degli investimenti.

Quel 50% si divide infatti in 2,4 miliardi destinati ai servizi idrici, 1,4 alla distribuzione elettrica e 1,2 ai termovalorizzatori. Oltre l’80% delle risorse poi, distribuite in modo equilibrato nel prossimo decennio, andrà alle business unit a maggiore contenuto infrastrutturale, con particolare attenzione a reti, ambiente ed energia. L’obiettivo è ridurre i gap infrastrutturali, aumentare la resilienza e l’affidabilità dei servizi e rafforzare l’autonomia impiantistica dei territori, perché per il gruppo la creazione di valore passa dallo sviluppo di infrastrutture essenziali per la crescita e l’autonomia del Paese.

«Con 10,4 miliardi di euro di investimenti, di cui circa la metà destinata alle infrastrutture strategiche del ciclo idrico, della distribuzione elettrica e dei termovalorizzatori, il piano rafforza il posizionamento di Iren nei business in cui esprimiamo competenze distintive e un solido vantaggio competitivo», ha spiegato l’amministratore delegato, Gianluca Bufo. «Accanto alla crescita infrastrutturale, abbiamo avviato un importante percorso di trasformazione del gruppo fondato su sinergie, digitalizzazione, intelligenza artificiale e semplificazione organizzativa, con l’obiettivo di incrementare il Return on Investment fino al 10% al 2035».

L’attenzione all’ambiente resta fondamentale. «Il Piano Industriale è accompagnato da un aggiornamento del nostro Piano di sostenibilità e transizione», ha dichiarato il vicepresidente esecutivo del Gruppo, Moris Ferretti. «Oltre il 73% degli investimenti previsti, pari a circa 7,6 miliardi di euro, è destinato a progetti che contribuiscono concretamente alla transizione sostenibile, con un focus particolare sulle risorse idriche, sulle città resilienti, sull’economia circolare e sulla decarbonizzazione».

Il percorso

Almeno 4,4 miliardi saranno destinati a rafforzare e digitalizzare le reti idriche, elettriche e del gas. Al servizio idrico integrato andranno 2,4 miliardi, che serviranno a sostituire circa 1.700 chilometri di rete, a costruire nuovi impianti di depurazione e a limitare le perdite idriche al 26%. Alla distribuzione elettrica toccano invece 1,4 miliardi, che saranno investiti per sostenere l’elettrificazione dei consumi e l’aumento della domanda di potenza con la realizzazione di sei nuove cabine primarie, il potenziamento di due già esistenti, incrementando del 60% la potenza disponibile e contribuendo al dimezzamento della durata media delle interruzioni del servizio. Al settore gas, poi, andranno circa 600 milioni, mantenendo un approccio selettivo focalizzato sulla sicurezza, sulla sostituzione dei materiali non conformi e sulla digitalizzazione delle reti.

Altri 2,2 miliardi saranno destinati alla chiusura del ciclo dei rifiuti e al recupero energetico. Il 29% dei fondi sarà dedicato alla raccolta e il 71% al trattamento e allo smaltimento. Il piano prevede la realizzazione di quattro Waste-to-Energy, di cui due nuovi impianti da 400 mila tonnellate e il revamping degli impianti di TRM e Poggibonsi, per oltre 1,1 milioni di tonnellate di capacità aggiuntiva. Sono inoltre previsti tre nuovi impianti di cui due per il trattamento dei rifiuti liquidi e uno per lo smaltimento delle ceneri da termovalorizzazione. Nelle attività di raccolta, poi, il Gruppo prosegue il percorso di digitalizzazione e ottimizzazione, con l’obiettivo di incrementare al 75% la differenziata. Così i rifiuti trattati cresceranno di oltre il 70% e l’energia generata dai termovalorizzatori sarà più che raddoppiata entro il 2035, con meno ricorsi allo smaltimento in discarica e maggiore autonomia impiantistica dei territori.

Sono inoltre previsti 2,2 miliardi di euro di investimenti nella generazione di energia. Il solo teleriscaldamento assorbirà 700 milioni per l’estensione delle reti, in particolare nell’area di Torino, la realizzazione di una nuova centrale ad Alba, il rinnovo degli impianti cogenerativi e l’aumento della capacità di accumulo termico. Il Gruppo investirà poi quasi 650 milioni nell’idroelettrico, per migliorare sicurezza, efficienza e continuità produttiva degli impianti, nell’ipotesi di un’estensione delle concessioni secondo lo schema della cosiddetta “quarta via”. Saranno quindi destinati circa 70 milioni al completamento di progetti fotovoltaici già autorizzati e in fase di sviluppo, per una capacità aggiuntiva complessiva di 63 MW. Resta strategica la generazione termoelettrica e cogenerativa, con l’installazione di aerotermi presso le centrali di Turbigo e Moncalieri, che consentiranno di operare anche in condizioni di scarsità idrica, nonché lo sviluppo di nuove opportunità legate alla fornitura energetica per data center in modalità “capital light”.

Iren, infine, punta a una maggiore penetrazione dei servizi e a una più ampia offerta commerciale sul mercato, con 800 milioni di investimenti finalizzati a mantenere una base di circa 2,3 milioni di clienti. Un ruolo centrale in questo senso sarà svolto da Iren Plus e da altri servizi, con pacchetti che abbinano energia, connettività, assicurazioni e soluzioni per la casa, quasi raddoppiando il contributo da 11 a 20 milioni.

«Con il Piano Industriale al 2035», ha dichiarato Luca Dal Fabbro, presidente esecutivo del gruppo Iren, «confermiamo la nostra capacità di coniugare ambizione industriale, crescita sostenibile e disciplina finanziaria contribuendo allo sviluppo delle infrastrutture strategiche del Paese».«Parallelamente», ha aggiunto il vicepresidente esecutivo del Gruppo, Moris Ferretti, «continuiamo a investire nelle persone, consapevoli che competenze, innovazione, sicurezza e capacità di adattamento rappresentano un fattore abilitante imprescindibile per realizzare con successo gli obiettivi del Piano e per prepararci ad affrontare il ricambio generazionale e manageriale, sia attraverso l’assunzione di 2.800 persone sia tramite la valorizzazione e la crescita delle persone che già lavorano con noi».