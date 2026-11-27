Per la prima volta dal 2022 il prezzo del gas europeo è tornato sopra i 100 euro al megawattora. Il 28 ottobre il contratto TTF scambiato ad Amsterdam, riferimento per le quotazioni del continente, ha toccato circa 100,1 euro, chiudendo il mese con un rialzo del 43% e portandosi a un livello pari a circa tre volte quello registrato prima del conflitto con l’Iran. A spingere i prezzi, secondo quanto riportato da Milano Finanza, sono i timori per le forniture che transitano dal Golfo e un inverno che si presenta impegnativo per gli stoccaggi europei. Il rincaro ha avuto effetti immediati anche sui listini, dove il mese di ottobre ha ridisegnato le gerarchie tra i settori e, con esse, l’andamento di molti portafogli.

La rotazione di ottobre tra i settori e il suo effetto sui portafogli

Il rincaro dell’energia ha prodotto sui mercati europei una rotazione settoriale marcata. Secondo il bilancio mensile pubblicato dal Sole 24 Ore, a ottobre i titoli farmaceutici sono saliti del 14%, quelli di alimentari e bevande del 12%, il comparto del petrolio e del gas dell’8,7% e le utility del 6%. Nella direzione opposta si sono mosse le banche, con un calo del 10,5%, e la tecnologia, arretrata dell’1,5% soprattutto nelle ultime settimane del mese. Il peso degli istituti di credito nel listino milanese spiega il risultato di Piazza Affari, che ha chiuso ottobre con un ribasso del 3,6%, mentre Francoforte ha guadagnato il 2,5%.

Dietro questi numeri c’è un effetto che riguarda direttamente chi investe: lo stesso shock produce risultati opposti su due portafogli con una composizione diversa. Chi deteneva una quota rilevante di titoli bancari italiani ha visto il proprio capitale arretrare, mentre chi era esposto a utility e farmaceutici ha chiuso il mese in positivo. Molto spesso, inoltre, l’esposizione è indiretta. Un fondo azionario o un ETF che replica un indice nazionale porta con sé la composizione di quell’indice, e nel caso del listino milanese il settore bancario occupa una parte consistente del paniere. Quando un comparto sale e un altro scende, i pesi all’interno del portafoglio si spostano anche senza che il risparmiatore compia alcuna operazione, e la ripartizione scelta all’inizio si allontana da quella effettiva.

Per distinguere l’esposizione voluta da quella accumulata nel tempo serve quindi una verifica periodica di ciò che il portafoglio contiene davvero, settore per settore e area per area, guardando dentro gli strumenti oltre che alla loro etichetta. Si può ottenere, per esempio, attraverso l’analisi del portafoglio di investimenti con IoInvesto, società di consulenza finanziaria indipendente che segue oltre 4.600 clienti. Conoscere la composizione reale degli investimenti permette infatti di capire se un movimento settoriale stia cambiando il profilo di rischio del patrimonio rispetto agli obiettivi fissati.

Perché i settori energivori soffrono e quelli difensivi tengono

La direzione presa dai diversi comparti segue il ruolo che l’energia ha nei loro conti. Per i settori energivori il gas è una voce di costo pesante e, in alcuni casi, una materia prima. Nella produzione di fertilizzanti azotati, per esempio, il gas serve a ottenere l’ammoniaca, mentre chimica e siderurgia ne consumano grandi quantità nei processi industriali. Milano Finanza riferisce che diverse imprese di questi comparti hanno già ridotto la produzione, perché i costi crescono più rapidamente dei prezzi di vendita e comprimono i margini.

Per altre aziende il rincaro si traduce invece in maggiori ricavi. I produttori di idrocarburi vendono a prezzi più alti, e nel mese Eni ha guadagnato il 13% a Piazza Affari. Le utility beneficiano di un meccanismo meno visibile: nelle ore di maggiore domanda il prezzo dell’elettricità viene fissato dalle centrali a gas, che sono le ultime a entrare in funzione e le più costose. Si tratta del cosiddetto prezzo marginale: quando sale anche chi produce energia da fonti idroelettriche o rinnovabili incassa di più per ogni megawattora venduto, senza aver sostenuto costi maggiori.

Farmaceutica e alimentare rispondono a una logica diversa ancora. Entrambi appartengono ai settori difensivi, la cui domanda resta stabile in ogni fase del ciclo economico perché riguarda beni di cui le famiglie difficilmente fanno a meno. Nei momenti di incertezza gli investitori tendono a spostarsi verso questi titoli, considerati meno esposti alle oscillazioni dell’economia, e il loro rialzo di ottobre riflette anche questa ricerca di stabilità.

Stoccaggi e inverno: perché i prezzi potrebbero restare elevati

La durata di questa divergenza tra settori dipende in buona parte dalla tenuta dei prezzi del gas, e il quadro delle riserve europee non lascia prevedere un rientro rapido. Secondo i dati di ACER, l’agenzia europea per la cooperazione tra i regolatori dell’energia, a fine ottobre gli stoccaggi dell’Unione erano pieni soltanto al 75%, un livello insolitamente basso per il periodo. Con i primi freddi i prelievi sono già cominciati e a fine novembre, con il TTF ripiegato sotto i 90 euro, il riempimento era sceso intorno al 68%, contro una media stagionale degli ultimi cinque anni dell’86%. Un inverno freddo potrebbe ridurli in fretta, mentre le previsioni di temperature più rigide stanno già alimentando la domanda per il riscaldamento.

Secondo gli analisti citati da Milano Finanza i prezzi potrebbero restare elevati per almeno un altro anno, anche nel caso in cui il conflitto si attenuasse o l’inverno si rivelasse mite. Il motivo è legato al ciclo degli stoccaggi: per ricostituire le scorte in vista della stagione successiva i Paesi europei devono acquistare grandi volumi di gas nei mesi primaverili ed estivi, sostenendo la domanda e limitando lo spazio per un calo delle quotazioni. Per i portafogli significa che le differenze di andamento tra comparti potrebbero non esaurirsi in un solo mese, e che la composizione settoriale rischia di pesare sui risultati ancora a lungo.

Golfo, temperature e Bce: le variabili da seguire

Nelle prossime settimane l’andamento del gas appare legato, in primo luogo, all’evoluzione delle tensioni nel Golfo e alla sicurezza delle rotte di approvvigionamento. Un allentamento della crisi potrebbe ridurre la componente di rischio incorporata nei prezzi, mentre un nuovo irrigidimento rischierebbe di spingere le quotazioni ancora più in alto proprio nei mesi di maggiore consumo.

Accanto alla geopolitica pesano le temperature dell’inverno, che determinano il ritmo con cui si svuotano gli stoccaggi, e le scelte della Banca centrale europea, che a ottobre ha lasciato invariato al 2,5% il tasso sui depositi tenendo aperta la porta a un rialzo a dicembre, nella riunione del 17. Una nuova stretta peserebbe sui settori più sensibili al costo del denaro, mentre una pausa prolungata potrebbe sostenerli, in una fase in cui l’energia continua a decidere quali comparti avanzano e quali restano indietro.