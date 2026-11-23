Tronchetti Provera e Casaluci al Las Vegas Motor Speedway per un evento dimostrativo sulle potenzialità del nuovo pneumatico intelligente che sarà prodotto anche in Georgia (dove il Gruppo investe 1,2 miliardi di dollari)

Pirelli ha presentato al Las Vegas Motor Speedway le potenzialità del Cyber Tyre, il “pneumatico intelligente” che sarà prodotto anche nello stabilimento Pirelli di Rome, in Georgia. All’evento – che si è tenuto in occasione del Gran Premio di Las Vegas di Formula 1, di cui Pirelli è Global Tyre Partner esclusivo dal 2011 – hanno partecipato il presidente esecutivo Marco Tronchetti Provera, l’amministratore delegato Andrea Casaluci, il Chief Technology Officer Piero Misani e il Ceo per il Nord America Claudio Zanardo. C’erano anche l’ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti Marco Peronaci e la console generale d’Italia a Los Angeles Raffaella Valentini.

Lo scorso settembre Pirelli aveva annunciato un piano pluriennale di investimenti negli Stati Uniti per circa 1,2 miliardi di dollari, destinato all’ampliamento dello stabilimento di Rome, dove saranno prodotti anche pneumatici dotati della tecnologia Cyber Tyre, che trasforma il pneumatico in un sistema intelligente capace di raccogliere dati e comunicare in tempo reale con l’elettronica del veicolo.

Lo sviluppo del programma, al via dal 2027, porterà progressivamente la capacità produttiva del sito di Rome fino a circa 6 milioni di pneumatici car all’anno nel 2033, con una creazione di circa 1.000 nuovi posti di lavoro. L’ampliamento dello stabilimento – che prevede sia l’evoluzione della produzione robotizzata MIRS sia un nuovo impianto tradizionale totalmente automatizzato per pneumatici premium – rafforzerà il ruolo di Rome come hub tecnologico per gli Stati Uniti, primo mercato High Value al mondo.

A Las Vegas la tecnologia Cyber Tyre è stata presentata attraverso un evento dimostrativo dedicato ad alcune delle sue applicazioni più avanzate. Pirelli ha mostrato come le informazioni provenienti direttamente dal pneumatico, elaborate da propri specifici algoritmi e trasformate in funzionalità, possano essere utilizzate dall’elettronica della vettura per rendere più efficaci i sistemi di controllo. Ad esempio, per ottimizzare il traction control, Cyber Tyre comunica alla centralina l’identificazione del pneumatico, consentendo al sistema di adattare il controllo di trazione alle caratteristiche della specifica gomma montata.

Nella frenata ABS, inoltre, la tecnologia fornisce dati sul punto di massima aderenza del pneumatico permettendo di ridurre gli spazi di frenata. L’integrazione con l’elettronica del veicolo è sviluppata anche grazie alla collaborazione tra Pirelli e Bosch: le informazioni provenienti dal pneumatico possono infatti dialogare direttamente con sistemi quali ABS, ESP e controllo di trazione, contribuendo a renderne il funzionamento più preciso ed efficace in tempo reale.

Protagonista dell’evento è stata anche la Pagani Utopia Roadster, la prima vettura al mondo a integrare Pirelli Cyber Tyre come primo equipaggiamento di serie in grado di dialogare direttamente con l’elettronica del veicolo, abilitando lo scambio di dati in tempo reale e nuove funzionalità avanzate a supporto della sicurezza e delle prestazioni.

Sull’Utopia Roadster ciascun pneumatico è dotato della tecnologia Cyber Tyre, con un sensore che invia le informazioni ai sistemi di bordo: l’integrazione software consente alla vettura di utilizzare calibrazioni specifiche in funzione del pneumatico montato e di intervenire anche sulla gestione della coppia in base alla tipologia e alla temperatura della gomma. I sistemi di controllo possono così adattare le proprie logiche al pneumatico effettivamente installato, mentre il guidatore riceve attraverso l’infotainment informazioni dedicate.