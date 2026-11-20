Intesa Sanpaolo e isybank, la banca digitale del Gruppo, annunciano l’ingresso nella loro squadra di testimonial di Tyra Caterina Grant, giovane talento del tennis italiano. La partnership è stata presentata in occasione delle Nitto ATP Finals 2026, uno degli eventi sportivi più prestigiosi a livello internazionale di cui il Gruppo è da anni Host Partner, dove l’atleta ha visitato e incontrato i tifosi allo stand di isybank presente nel Fan Village.

Intesa Sanpaolo e l’impegno per i giovani e lo sport

Dedizione, serietà, empatia e talento sono i valori che esprime questa atleta e che il Gruppo guidato da Carlo Messina ha scelto di sostenere, affiancandola a campioni già parte del progetto come Jasmine Paolini, Jacopo Vasamì, Sara Curtis, Mattia Furlani e Ambra Sabatini. Con questa nuova partnership, Intesa Sanpaolo e isybank rafforzano il proprio impegno nella valorizzazione dei giovani e nella promozione della cultura dello sport d’eccellenza.

Con l’ingresso di Tyra Caterina Grant, Intesa Sanpaolo e isybank arricchiscono ulteriormente un progetto che mette al centro il talento, la determinazione e i valori positivi dello sport. Il sostegno a questa giovane atleta rappresenta non solo un investimento nel futuro dello sport italiano, ma anche un impegno concreto nella promozione di modelli ispirazionali per le nuove generazioni, contribuendo a diffondere una cultura basata su passione, inclusione e spirito di squadra.

Sin dalla sua nascita Intesa Sanpaolo al fianco dello sport di alto livello e delle eccellenze sportive italiane, in partnership con il CONI ha sostenuto molte importanti manifestazioni sportive nazionali e internazionali. Dal 2016 il Gruppo è Main Partner del Concorso ippico internazionale (CSIO) di Roma “Piazza di Siena” e in, ambito calcistico, dal 2020 è sponsor e Banking Partner dell’Atalanta, Main Sponsor di tutte le squadre del settore giovanile della squadra bergamasca, oltre che Main Sponsor del Monza Calcio e Sponsor dell’Alcione Milano 1952. Inoltre, Intesa Sanpaolo è al fianco di diverse importanti squadre di basket italiane – Olimpia Milano, Pallacanestro Cantù e Pallacanestro Varese.

Il Gruppo ha inoltre intrapreso un percorso di sostegno al tennis con le Nitto ATP Finals, il Trofeo della Mole 2.0, storico torneo di tennis in carrozzina ed evento internazionale di eccellenza, il torneo di para standing tennis “ITF European Open” e, da quest’anno, l’ATP Challenger 125 | Atkinsons Monza Open, oltre alle passate edizioni delle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals e del Piemonte Open Intesa Sanpaolo.

Chi è

Nata a Roma nel 2008 e cresciuta a Vigevano, Tyra Caterina Grant è considerata una delle più promettenti giovani tenniste del panorama internazionale. Figlia dell’ex cestista statunitense Tyrone Grant e di Cinzia Giovinco, maestra di tennis, si avvicina a questo sport fin da bambina, distinguendosi rapidamente per talento, determinazione e maturità agonistica. La sua formazione si sviluppa tra alcune delle realtà tennistiche più prestigiose, tra cui il Piatti Tennis Center di Bordighera, dove affina le qualità tecniche e competitive che la porteranno a emergere nei principali circuiti giovanili internazionali.

A livello junior raggiunge il numero 2 del ranking mondiale ITF e conquista importanti successi internazionali, tra cui il titolo nel doppio junior al Roland Garros 2023, l’Australian Open 2024 e Wimbledon 2024, risultati che la affermano tra le atlete più interessanti della sua generazione.

Il passaggio al professionismo è accompagnato da una crescita costante che la porta a competere con continuità nei principali tornei internazionali. Grazie a un progressivo miglioramento tecnico e mentale, Tyra si afferma sempre più anche nel circuito professionistico, raggiungendo nel 2026 il suo miglior ranking mondiale e ottenendo risultati di rilievo nei tornei WTA e ITF.

Tra i risultati più significativi della stagione 2026 spicca la straordinaria partecipazione a Wimbledon, dove, alla sua prima presenza nel tabellone principale e partendo dalle qualificazioni, raggiunge il secondo turno del torneo, conquistando anche la sua prima vittoria in uno Slam.

Dal 2025 rappresenta l’Italia nelle competizioni internazionali a squadre ed è entrata a far parte della Nazionale italiana di Billie Jean King Cup, contribuendo al successo delle Azzurre nelle ultime due edizioni della competizione. Anche quest’anno farà parte della rappresentativa italiana chiamata a difendere il titolo nelle Finals di Shenzhen, in Cina.

La determinazione, la disciplina e la capacità di confrontarsi con avversarie di alto livello ne fanno un esempio di talento emergente e una delle prospettive più interessanti del movimento tennistico italiano. Con il suo percorso sportivo e la sua ambizione, Tyra Grant rappresenta i valori di impegno, passione e crescita che caratterizzano le nuove generazioni di atleti, contribuendo a promuovere una cultura dello sport fondata sul merito, sulla dedizione e sulla continua ricerca dell’eccellenza.