Abbiamo più informazioni che mai, ma non siamo necessariamente più preparati a prendere decisioni. Tra social network, finfluencer e intelligenza artificiale, distinguere una fonte autorevole da una risposta semplicemente convincente è diventato sempre più difficile. Soprattutto quando in gioco ci sono i nostri risparmi. Ne parliamo con Igor Garzesi, direttore generale di Banca Mediolanum, per capire perché la vera sfida dei prossimi anni non sarà accumulare informazioni, ma imparare a interpretarle. E perché, nell’era dell’intelligenza artificiale, il giudizio umano potrebbe diventare la risorsa più preziosa.

Siamo probabilmente la generazione più informata della storia. Avere accesso a tante informazioni significa essere più preparati a prendere decisioni?

«Non necessariamente. Oggi possiamo consultare studi, confrontare analisi e approfondire qualsiasi argomento in pochi secondi. Ma avere informazioni a disposizione non sempre significa saperle utilizzare. C’è una differenza sostanziale tra essere informati ed essere competenti: la competenza nasce quando sappiamo interpretare ciò che leggiamo, inserirlo in un contesto e utilizzarlo per prendere decisioni consapevoli. La vera sfida, oggi, non è trovare le risposte, ma capire quali meritano fiducia e quali sono più adeguate alla propria realtà di vita».

Quando si parla di risparmio e investimenti, il problema diventa ancora più delicato. Quali sono le dimensioni del fenomeno?

«Già l’ultimo Rapporto Consob sulle scelte di investimento delle famiglie italiane del 2024 evidenziava che il 67% degli investitori utilizza Internet per cercare informazioni in vista di una decisione finanziaria, mentre il 36% ricorre ai social media. Tra i giovani dai 18 ai 34 anni la percentuale sale al 58%. Il cambiamento avvenuto è importante, riflette nuove abitudini di informazione. Ma in finanza non basta trovare una risposta convincente: bisogna comprenderne l’origine, verificare le fonti, riconoscere eventuali interessi e valutare le conseguenze delle proprie scelte. Una decisione finanziaria può incidere sul futuro di una persona e della sua famiglia. Per questo l’educazione finanziaria deve insegnare non soltanto a conoscere gli strumenti, ma soprattutto a porsi le domande giuste prima di utilizzarli».

Sui social si parla sempre più di finanza. È il fenomeno dei cosiddetti finfluencer: chi sono e quale ruolo stanno assumendo?

«I finfluencer sono “creator” che producono contenuti dedicati al denaro, al risparmio e agli investimenti. Attraverso video, post e dirette raccontano temi finanziari con un linguaggio semplice e immediato, raggiungendo soprattutto un pubblico giovane che spesso non si rivolge ai canali tradizionali per informarsi. Questo fenomeno ha un potenziale positivo: può avvicinare le persone alla cultura finanziaria, rendere accessibili argomenti complessi e stimolare interesse verso la gestione dei propri risparmi. Il punto critico è capire che non tutti i finfluencer hanno competenze, né tutti i contenuti hanno finalità esclusivamente divulgative. A volte il confine tra informazione, opinione e promozione commerciale è poco chiaro. Un consiglio può nascondere un interesse economico, mentre una promessa di rendimento può trascurare completamente i rischi. Per questo è fondamentale verificare chi comunica, quali competenze possiede, se esistono rapporti commerciali e su quali basi vengono formulate le indicazioni».

Il rischio, quindi, è che la capacità di comunicare finisca per essere confusa con la competenza?

«Esattamente. Un contenuto molto seguito non è necessariamente accurato, così come una spiegazione semplice non è sempre una spiegazione corretta. Oggi la visibilità può essere scambiata per autorevolezza e la sicurezza con cui viene espressa un’opinione per una garanzia di competenza. Questo vale per i finfluencer, ma anche per qualsiasi informazione che troviamo online. Dobbiamo imparare a distinguere i fatti dalle opinioni, verificare le fonti e riconoscere i messaggi che promettono risultati facili o immediati. Anche perché, qualche volta, la decisione più intelligente è prendersi il tempo necessario per approfondire».

A rendere il quadro ancora più complesso è arrivata l’intelligenza artificiale. Quali opportunità offre e quali rischi comporta?

«L’intelligenza artificiale può rappresentare un grande passo avanti nella diffusione della conoscenza. Può sintetizzare documenti complessi, spiegare concetti specialistici e rendere più accessibili materie che tradizionalmente sono rimaste appannaggio degli esperti. Ma elaborare informazioni non significa assumersi la responsabilità delle decisioni. Una risposta ben costruita e apparentemente autorevole non è necessariamente corretta. L’intelligenza artificiale non conosce davvero le priorità, gli obiettivi e la situazione personale di chi le pone una domanda. La differenza sostanziale è che l’AI si limita a rispondere alla domanda che le fai, un consulente finanziario risponde alla domanda che dovresti fare».

Quale responsabilità hanno le banche in questo nuovo ecosistema dell’informazione? Come si distingue l’educazione finanziaria dalla comunicazione commerciale?

«Chi opera nel settore finanziario ha una responsabilità importante: contribuire alla diffusione di una cultura economica accessibile, trasparente e corretta. Questo significa spiegare i prodotti, ma anche i rischi, chiarire i limiti delle diverse soluzioni ed evitare di alimentare aspettative irrealistiche. La comunicazione commerciale e l’educazione finanziaria hanno obiettivi differenti, che devono però essere coerenti con un principio comune: mettere le persone nelle condizioni di scegliere consapevolmente. In questo scenario, il confronto con professionisti preparati mantiene un valore importante. La tecnologia offre strumenti preziosi, ma non elimina il bisogno di ascolto, relazione e competenza».

In definitiva, che cosa dovrebbe insegnare oggi l’educazione finanziaria?

«Prima ancora di insegnare a investire, dovrebbe aiutare le persone a sviluppare autonomia di giudizio. Significa imparare a riconoscere le fonti affidabili, distinguere i fatti dalle opinioni, comprendere il rapporto tra rischio e rendimento e valutare le conseguenze delle proprie scelte. Per un giovane che comincia a gestire i propri soldi, il punto di partenza dovrebbe essere la conoscenza della propria situazione: entrate, spese, capacità di risparmio e obiettivi. Solo dopo vengono le decisioni sugli investimenti, considerando l’orizzonte temporale, la diversificazione e il rischio. Soprattutto, bisogna diffidare delle scorciatoie. La promessa di risultati elevati, rapidi e senza rischi dovrebbe sempre indurre a fare qualche verifica in più».

Se dovesse indicare una competenza destinata a fare la differenza nei prossimi dieci anni, quale sceglierebbe?

«La capacità di trasformare l’informazione in giudizio. Le informazioni continueranno ad aumentare e l’intelligenza artificiale renderà sempre più semplice reperirle, organizzarle e sintetizzarle. Il vantaggio competitivo, quindi, non sarà sapere più cose degli altri, ma riuscire a comprenderle meglio. Che significa collegare i dati al contesto, valutare le possibili conseguenze e assumersi la responsabilità delle proprie decisioni. È vera competenza saper trasformare l’informazione in comprensione e la comprensione in capacità di scegliere».