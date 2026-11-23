Dal 2011 al 2024 circa 630mila giovani tra i 18 e i 34 anni hanno lasciato l’Italia. Di questi, il 33,8% aveva in tasca una laurea. Con loro, sono volati virtualmente all’estero anche 159,5 miliardi di euro: lo ha stimato il Cnel, tenendo conto degli investimenti sostenuti dalle famiglie e dallo Stato per crescere e istruire quei ragazzi e quelle ragazze. Abbiamo coltivato un capitale umano di cui si gioveranno altri Paesi.

Il fenomeno si è intensificato dopo la pandemia. Nel triennio 2022-2024 le partenze sono aumentate quasi di un terzo rispetto alla media del periodo 2011-2024 e la quota di laureati è salita al 40%. Di pari passo, anche la perdita economica stimata per l’Italia è lievitata del 40%, arrivando a quota 16 miliardi di euro l’anno.

I perché di una fuga

Questo esodo di dimensioni crescenti non è frutto del caso. È il sintomo di un Paese – istituzioni, partiti, aziende – che ha voltato le spalle alle nuove generazioni.

Oggi in Italia circa un giovane su cinque tra i 15 e i 24 anni cerca un lavoro senza trovarlo. Il differenziale tra disoccupazione giovanile e adulta supera i 10 punti percentuali, a fronte di valori inferiori ai 3 punti in Paesi come Germania o Giappone.

Il 15,2% dei 15-29enni non studia né lavora, con punte oltre il 25% in Sicilia e oltre il 26% in Calabria, contro una media europea dell’11%. Più della metà dell’aumento di occupazione che si è registrato in Italia nell’ultimo triennio ha riguardato gli Over 55.

Ma nemmeno per chi trova un lavoro ci sono buone notizie. Un neolaureato italiano al primo impiego percepisce circa 32mila euro lordi annui, a fronte dei 57mila pagati in Germania e dei 90mila in Austria e Svizzera. Nel nostro Paese la laurea rende il 33% in più del diploma, contro il 54% della media Ocse.

Il reddito mediamente dichiarato dai contribuenti tra i 15 e i 24 anni è di appena 8.000 euro, a fronte di 21.000 nella fascia 25-44 anni e i 28.000 tra i 45-64enni.

E allora c’è poco da stupirsi, se in Italia i giovani lasciano la casa dei genitori in media a 30,1 anni, con circa quattro anni di ritardo rispetto alla media Ue. Non sono tutti “bamboccioni”: molto più concretamente, quei ragazzi e quelle ragazze non possono permettersi un affitto o un mutuo.

I giovani nel Rapporto Garofoli

Il divario generazionale è uno dei principali ostacoli allo sviluppo analizzati nel rapporto “Le leve per la crescita”, realizzato per conto dell’Anci, l’associazione dei Comuni italiani, da Roberto Garofoli, magistrato, alto dirigente pubblico, già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio durante il Governo Draghi.

Gli squilibri tra condizione giovanile e adulta “incidono sulla competitività economica, limitando l’innovazione e la valorizzazione del capitale umano” e “producono effetti rilevanti sulla coesione sociale e sulla partecipazione democratica”, si legge nel documento.

La relazione cita un’indagine dell’Ocse del 2025 secondo cui ogni giorno aggiuntivo di disoccupazione nei primi otto anni di carriera comporta, in media, un ulteriore mezzo giorno di disoccupazione nei successivi sedici anni.

“La disoccupazione giovanile prolungata riduce le opportunità di acquisire esperienza lavorativa e competenze trasversali, può indurre i datori di lavoro a valutare negativamente i vuoti occupazionali e genera effetti psicologici rilevanti, tra cui scoraggiamento e problemi di salute mentale”, insiste Garofoli.

Proposte per le nuove generazioni

Nel rapporto redatto dell’ex sottosegretario – 836 pagine in cui l’Italia viene sottoposta a un check-up completo, dalla scuola alla sanità, dall’energia al lavoro, dalla giustizia alla Pubblica amministrazione – sono avanzate anche alcune proposte dettagliate per contenere l’emorragia di giovani verso l’estero, migliorare le condizioni di chi rimane e attrarre risorse da fuori.

Tra i suggerimenti messi sul tavolo, c’è ad esempio la riduzione dei contributi previdenziali per tre anni sui contratti a tempo indeterminato con retribuzione superiore a 40 mila euro, rafforzata nel Mezzogiorno.

Dove la disoccupazione giovanile supera il 25%, il rapporto auspica che al Bonus Giovani Under 35 venga affiancato un Contratto di ingresso giovanile sul modello della Youth Employment Initiative europea, misura che in Portogallo ha contribuito a ridurre la disoccupazione giovanile dal 38,1% al 20,3% tra il 2013 e il 2018: il contratto prevedrebbe un progetto formativo individuale certificato, una premialità aggiuntiva sull’esonero contributivo in caso di trasformazione a tempo indeterminato e punteggi aggiuntivi negli appalti pubblici per le imprese che lo utilizzano.

Sul fronte abitativo, Garofoli propone poi di valutare l’estensione del Fondo di Garanzia Prima Casa agli affitti a favore degli Under 35 con reddito da lavoro certificato e continuativo da almeno 24 mesi, indipendentemente dal tipo di contratto. L’ex sottosegretario sollecita inoltre una semplificazione delle norme sull’Housing universitario (oggi solo il 3% degli studenti fuori sede accede a strutture residenziali dedicate, a fronte di una media europea del 18%).

Fare presto

“La crescita è una condizione necessaria, ma non sufficiente”, sottolinea Garofoli. “Perché i suoi benefici si traducano in una più equa distribuzione delle opportunità e in una riduzione delle disuguaglianze, sono indispensabili adeguate politiche salariali, redistributive e di protezione sociale”.

Guardando più in generale alla situazione del Paese, l’ex sottosegretario sostiene che dovremmo far tesoro dell’esperienza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che “ha introdotto innovazioni che non vanno disperse”, prima fra tutte “un metodo di gestione delle politiche pubbliche fondato sulla predeterminazione di obiettivi, su tempi certi per raggiungerli, su strutture e tecniche di monitoraggio e rendicontazione”.

“Un nodo resta, invece, in larga parte irrisolto”, osserva Garofoli: “La debolezza delle capacità di disegno, programmazione e regia delle politiche pubbliche. Se l’esigenza di dare attuazione ai grandi programmi di investimento degli ultimi anni ha indotto a rafforzare strutture e capacità attuative e gestionali, assai meno si è intervenuti per colmare il deficit di regia strategica”.

Secondo l’ex sottosegretario, “rafforzare l’investimento sociale, innalzare la capacità competitiva del sistema produttivo e modernizzare il sistema istituzionale sono tre leve tra loro strettamente connesse, necessarie per assicurare non solo una maggiore e più solida crescita, ma anche il benessere delle prossime generazioni e la tenuta democratica del Paese”.

È qui che si gioca anche la possibilità di restituire una prospettiva di futuro ai nostri giovani. Ma occorre fare presto, perché la curva demografica ci gioca contro. L’incidenza dei giovani tra 15 e 34 anni sulla popolazione è scesa dal 25% del 2005 al 20,6% nel 2025. Se a metà degli anni Settanta c’erano 9 bambini per ogni ultraottantenne, oggi gli Over 80 hanno superato i bambini di circa 265mila unità. È la fotografia di un Paese che ha mestamente imboccato il viale del tramonto. Per provare a invertire la rotta servono scelte nette. O saremo condannati al declino.