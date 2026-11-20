A Ceccano, in provincia di Frosinone, è pronto a entrare in funzione il primo sito industriale in Europa in grado di recuperare composti di terre rare dai magneti contenuti nei Raee e argento e silicio dai pannelli fotovoltaici a fine vita. Lo ha realizzato Itelyum, gruppo internazionale con sede a Lodi specializzato nel riciclo di rifiuti di filiere industriali come farmaceutica, chimica, automotive e metallurgica. Il progetto – che coinvolge anche l’Università dell’Aquila e altre aziende partner – è tra i 106 finora selezionati come «strategici» dalla Commissione europea nell’ambito del Critical Raw Materials Act (Crma), il regolamento Ue che punta a garantire al vecchio continente l’approvvigionamento delle cosiddette materie prime «critiche» e «strategiche», materiali cioè ritenuti essenziali per le nostre economie ma per i quali siamo dipendenti dall’estero, in primis dalla Cina.

L’impianto di Ceccano è in grado di trattare fino a 2mila tonnellate all’anno di magneti permanenti a fine vita, estraendo circa 500 tonnellate di composti di terre rare che saranno riutilizzabili per produrre nuovi magneti destinati a motori di auto elettriche, turbine eoliche, hard disk o altri dispositivi elettronici. Ottenuta lo scorso luglio l’autorizzazione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, lo stabilimento sarebbe potenzialmente già operativo. Eppure le linee sono ancora ferme, come del resto avviene in altri impianti di recupero di materie prime critiche in Italia e in Europa. «C’è difficoltà nel reperire l’input», spiega a TPI Sergio Scala, Head of Strategy di Itelyum: «La normativa europea e nazionale fissa obiettivi quantitativi per la raccolta dei Raee, ma non prevede meccanismi per destinare le materie prime critiche a recupero presso filiere di riciclo specifiche». Nel caso dei magneti, così, le terre rare rimangono di fatto “intrappolate” all’interno dei rifiuti elettronici e molto spesso finiscono disperse o esportate.

Il dominio del Dragone

Secondo la classificazione dell’Ue, le materie prime «critiche» sono 34. La metà di queste, 17, sono definite anche «strategiche» poiché indispensabili per la transizione ecologica, per la trasformazione digitale o per le industrie della difesa o dell’aerospazio.

Il guaio, dal punto di vista dell’autonomia strategica europea, è che l’estrazione di questi materiali, ma soprattutto la raffinazione e l’esportazione, sono in larga misura controllati dalla Cina. Pechino, ad esempio, ha le mani sull’87% della produzione e sul 90% della lavorazione di grafite, minerale essenziale per l’assemblaggio di batterie. Gestisce oltre il 90% della raffinazione globale di gallio, impiegato nei semiconduttori per smartphone, celle fotovoltaiche e radar militari. Controlla il 74% della lavorazione di litio, componente essenziale per le batterie di auto elettriche, smartphone, computer, droni.

Poi ci sono le terre rare di cui abbiamo parlato sopra: un gruppo di 17 elementi chimici metallici (come neodimio, praseodimio, disprosio, lantanio) caratterizzati da simili proprietà chimiche e fisiche. Per questi metalli – necessari alla produzione di magneti permanenti – la Cina assorbe il 60% circa dell’estrazione e più del 90% della lavorazione. Ciò le consegna un inestimabile potere sull’economia globale. Ed espone, di contro, il resto del mondo a pericolosi contraccolpi. La Bce ha calcolato che l’80% delle grandi aziende nell’Eurozona si trovi a non più di tre intermediari di distanza da un produttore cinese di terre rare. Secondo l’Agenzia internazionale dell’Energia, la stretta sulle esportazioni di questi metalli decisa e poi sospesa dalla Repubblica Popolare nel 2025 potrebbe arrecare al vecchio continente e agli Stati Uniti danni per oltre 1.500 miliardi di dollari all’anno ciascuno, con ricadute particolarmente gravi sull’industria automobilistica.

I target di Bruxelles

Nel tentativo di cautelarsi dallo strapotere di Pechino, due anni fa Bruxelles ha adottato un regolamento – il Crma – che mira a stimolare lo sviluppo di un’offerta europea di materie prime critiche. Il Critical Raw Materials Act fissa quattro obiettivi non vincolanti da centrare entro il 2030 per ciascuno dei 17 materiali strategici: una capacità di estrazione nell’Ue che sia pari ad almeno il 10% del consumo annuo (a fronte del 3/5% attuale); una capacità di trasformazione che raggiunga il 40% (contro il 10/15% attuale); una capacità di riciclo che arrivi al 25% (oggi siamo intorno al 5%); e una soglia massima del 65% del consumo annuo fornita da un singolo Paese terzo (il limite vale in qualsiasi fase della filiera).

Il testo stabilisce inoltre che la Commissione europea debba selezionare periodicamente una serie di «progetti strategici» riguardanti l’estrazione, la lavorazione o il riciclo delle materie prime critiche, ai quali saranno garantiti coordinamento nell’accesso ai finanziamenti e procedure velocizzate.

Finora, in due bandi successivi, sono stati selezionati 106 progetti strategici a livello europeo. Di questi, nove sono italiani, di cui otto focalizzati sul riciclo.

Oltre al progetto di Itelyum, ci sono quello della multinazionale della chimica Solvay, che a Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno, punta a estrarre palladio dai catalizzatori usati, quello della startup padovana Circular Materials, che a Ferrara pianifica di recuperare rame, nichel e altri metalli dalle acque reflue industriali. Tempi più lunghi si prospettano invece per il Crm Hub della Portovesme, controllata sarda della multinazionale svizzera Glencore: l’attuale complesso metallurgico nel Sulcis dovrebbe essere riconvertito al riciclo di litio e altri metalli contenuti in batterie esauste, ma il progetto è in fase di stallo.

Per il resto, si va dal riciclo dei pannelli fotovoltaici a fine vita (progettato dalla startup veneziana 9-Tech) alla lavorazione e recupero di metalli del gruppo del platino (da parte della aretina Italrecycling & Investment), dal riciclo di rame, cobalto e tungsteno (ad opera della piemontese Omcd Tek Hub) a quello di alluminio, magnesio e titanio metallico (proposto da Leonardo).

Economia circolare

Circa un terzo dei progetti strategici europei selezionati dalla Commissione prevede lo sviluppo di attività di riciclo. Rispetto ai processi di estrazione e lavorazione, il riciclo offre almeno due grandi vantaggi. Il primo è che i materiali, essendo recuperati da prodotti a fine vita, non devono essere cercati in natura. Il secondo è che l’impatto ambientale è minimizzato: non occorre scavare, l’utilizzo di reagenti chimici è limitato e si favorisce l’economia circolare.

L’Italia è ai primi posti in Europa e nel mondo per capacità di riciclo dei rifiuti, ma sulle materie prime critiche c’è ancora molto da fare. «Si prevede che entro il 2035 le batterie al litio costituiranno la metà dei rifiuti di batterie dell’Unione, ma nella filiera del riciclo di questo materiale siamo almeno cinque anni indietro rispetto alla Cina», spiega a TPI Marco Ferracin, manager di Safe, sistema di consorzi per la gestione di prodotti diversi a fine vita, tra cui Raee, pneumatici, batterie e tessile. «Per ora – continua – siamo attrezzati per la raccolta e la triturazione, ma la maggior parte della cosiddetta black mass (ciò che resta dopo la triturazione, ndr) viene inviata a Paesi asiatici che hanno messo in efficienza la tecnologia per estrarne litio e altre materie critiche». «Passo passo, però – aggiunge – la situazione cambierà. Nel circuito di Safe abbiamo aziende come Midac Batteries, Stena e Seval, che stanno facendo importanti investimenti in tal senso, con l’obiettivo di coprire il fabbisogno nazionale».

Il nodo dei volumi

Lo scorso marzo il Criet (Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio dell’Università Milano-Bicocca) ha pubblicato un’approfondita analisi in cui pone una questione: quando si parla di materie prime critiche e strategiche «l’animato dibattito nazionale e internazionale» è «molto concentrato sull’analisi dell’offerta nell’intento di diminuire il grado di dipendenza dai principali Paesi produttori o trasformatori», ma «un minor livello di approfondimento sembra essere destinato alla domanda». Secondo gli autori dello studio, è riduttivo limitarsi ad affrontare il problema del «mero approvvigionamento»: bisogna anche «accertare l’esistenza di una domanda di tali elementi da parte delle imprese delle filiere produttive».

Detto in altri termini: prima di riciclare in Europa il litio per le batterie delle auto elettriche, dovremmo chiederci se ci sono abbastanza batterie esauste da cui estrarre il materiale e se ci sono abbastanza gigafactory a cui vendere il prodotto riciclato.

Nel 2023 la Commissione ha previsto che nell’area Ue il fabbisogno di terre rare aumenterà di sei volte entro il 2030 e di sette volte entro il 2050, mentre la richiesta di litio crescerà di dodici volte entro la fine del decennio e di ventuno volte entro la metà del secolo. Tali stime, tuttavia, non sono state elaborate sulle effettive prospettive di sviluppo del mercato interno ma sulla base dei target climatici che la stessa Unione si è data. Semplificando, si è calcolato, ad esempio, quante auto elettriche dovranno circolare affinché vengano centrati gli obiettivi sulla decarbonizzazione dei trasporti e di lì si è stabilita la quantità di litio che sarà necessaria per assemblare le batterie di quelle auto.

Se stiamo alla realtà dei fatti, tuttavia, dobbiamo considerare che oggi l’Europa assorbe appena il 7% della domanda mondiale di litio contro il 72% della Cina; il 14% dei consumi di terre rare per magneti a fronte del 58% cinese; il 2% del fabbisogno di cobalto, mentre il Dragone ne drena il 71%. Il gigante asiatico non domina solo nel lato dell’offerta, ma anche in quello della domanda, forte di una consolidata manifattura della trasformazione. Finché questi squilibri non si ridurranno, sarà difficile costruire nel vecchio continente un’industria del riciclo e della raffinazione di materie prime critiche. Tali attività, infatti, sono caratterizzate da margini di profitto generalmente contenuti, che, per essere sostenibili dal punto di vista economico, richiedono, a monte, la disponibilità di grandi quantità di materiali da trattare e, a valle, una domanda sufficientemente ampia da poter comprare i prodotti recuperati. In assenza di volumi adeguati, gli impianti rischiano di non raggiungere le economie di scala necessarie per competere con i produttori asiatici. Per giunta, molte materie prime critiche sono commodities il cui prezzo si forma sui mercati internazionali sulla base di dinamiche di domanda e offerta globali. E l’Europa, con una quota di mercato così bassa, non incide. Un problema enorme, per le aziende di casa nostra, che devono fare i conti con costi di produzione più elevati rispetto alla concorrenza cinese.

«Se i costi di riciclo superano il prezzo della materia prima vergine, il riciclo non ha convenienza economica. Ne è un esempio quanto avvenuto per la plastica, con prezzi di Pet riciclato ben più alti rispetto al materiale nuovo ottenuto dal petrolio o importato», sintetizza a TPI il direttore scientifico del Criet, Angelo Di Gregorio, professore di Management alla Bicocca.

Piani d’azione

Di queste problematiche a Bruxelles sono ben consapevoli. Un anno fa la Commissione europea ha varato un piano d’azione, il ResourceEu Action Plan, che affianca il Crma con misure per sostenere gli investimenti, facilitare gli acquisti congiunti e diversificare le forniture.

Secondo Scala di Itelyum, quel documento va nella giusta direzione. «Il “time to market” di questi processi è piuttosto lungo, poiché articolato è il processo per attivare una filiera che in Europa è nascente», fa notare il manager: «Oggi la domanda industriale di input per la produzione europea di magneti registra numeri modesti. Tuttavia il tema su cui interrogarsi, per produrre proposte concrete a supporto delle scelte politiche, riguarda quali opzioni un mercato comune delle materie prime critiche attiverebbe in termini di politica industriale per il nostro continente. Ciò che conta è che i meccanismi del ResourceEu Action Plan entrino in attività quanto prima e che le normative nazionali recepiscano velocemente i principi: forme di supporto agli investimenti, crediti fiscali per il costo di produzione, normative che controllino l’export e incentivino lo sviluppo della catena del valore “mid-stream”…».

Scala cita, ad esempio, due accordi firmati negli Stati Uniti dall’Amministrazione Trump con la Mp Materials, uno dei principali progetti sulle terre rare dell’emisfero occidentale: da un lato, un’intesa “off-take” che possa attivare il mercato; dall’altro, la fissazione di prezzo minimo di acquisto (“floor price”) che metta al riparo dalla volatilità del mercato.

Ma la potenza di fuoco sfoderata dagli Usa non è paragonabile a quella messa in campo dall’Ue: se Washington ha stanziato circa 40 miliardi di dollari in accordi sui minerali critici, Bruxelles ha mobilitato finora meno di 2 miliardi, prevedendone ulteriori 3. Secondo un articolo di Reuters pubblicato all’inizio di settembre, una ventina di aziende europee selezionate tra i progetti strategici del Crma hanno scritto a Bruxelles invocando finanziamenti urgenti.

Tra i firmatari non c’è Itelyum: «A differenza di altri, siamo stati oculati in ragione della difficoltà di mercato e ingegnosi nel creare un processo tecnologicamente validato con risorse non paragonabili ad altri», spiega Scala. «Il merito va all’ingegner Gallo, nostro responsabile R&D e al suo team». Peraltro, aggiunge il manager, «il percorso rimane complicato, con il rischio che nel breve si opti per la soluzione più facile ma di orizzonte più limitato, semplicemente cambiando fornitore».

Secondo il professor Di Gregorio, direttore del Criet, «il Crma dovrebbe essere inserito all’interno di una ben più articolata politica industriale europea che stimoli sia l’offerta sia la domanda di determinati materiali e prodotti». Ma, affinché ciò accada, sottolinea, «occorrerebbe una visione politica comune. E sappiamo bene quanto ciò sia complicato da raggiungere nell’Ue». Il professore evidenzia anche l’aspetto della cosiddetta «sindrome Nimby» (not in my backyard) per cui «è difficile far accettare alle comunità locali la presenza sul proprio territorio di attività estrattive o di raffinazione o anche di riciclo».

Ecco allora che, per Di Gregorio, «l’Unione e i singoli Stati membri si muoveranno sempre di più nella direzione di stipulare accordi internazionali». Come quello sui minerali critici firmato lo scorso 21 settembre dall’Italia con gli Usa, che ha come obiettivo appunto «la messa in sicurezza delle catene di approvvigionamento». I materiali che ci servono, in altre parole, li andremo a comprare da quei Paesi alleati che dispongono di sottosuoli ricchi e pronti a essere scavati, come Stati Uniti, Canada, Australia. Diversificheremo i fornitori. Ma per raggiungere l’«autonomia strategica» la strada è ancora lunga. E tutta in salita.