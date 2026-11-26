Pirelli e Università degli Studi di Milano-Bicocca celebrano i venticinque anni di CORIMAV, il Consorzio per le Ricerche Materiali Avanzati nato nel 2001 per mettere in relazione ricerca accademica e industriale e diventato negli anni un modello di Open Innovation.

La collaborazione, che ha contribuito alla ricerca su nuovi materiali, oggi tra le principali leve di innovazione nel settore dei pneumatici per performance, efficienza e sicurezza, è stata celebrata all’Auditorium Pirelli di Milano, con gli interventi di Marco Tronchetti Provera, Presidente Esecutivo di Pirelli, e Marco Emilio Orlandi, Rettore dell’Università di Milano-Bicocca.

Nei suoi 25 anni di attività, il Consorzio ha finanziato 44 borse di studio, 65 Dottorati di Ricerca e una posizione di Ricercatore, con percorsi in cui l’attività accademica si sviluppa a stretto contatto con le esigenze e le metodologie della ricerca industriale. Le competenze acquisite aprono opportunità professionali in diversi ambiti, dall’accademia all’industria, dall’imprenditoria alla divulgazione scientifica e circa il 20% dei dottori CORIMAV intraprende una carriera in Pirelli.

L’attività di ricerca ha inoltre prodotto 28 brevetti e 250 contributi scientifici relativi al settore pneumatici. Proprio la capacità di costruire un collegamento strutturato tra università e impresa ha portato la Commissione europea a includere CORIMAV, nel 2018, nello Study on Fostering Industrial Talents in Research at European Level, dedicato alle esperienze europee di mobilità tra ricerca e industria.

Il Ministro per l’Università e la Ricerca, Anna Maria Bernini, in un messaggio inviato in occasione dell’evento, ha affermato: “C’è una forma di intelligenza che nasce soltanto dall’incontro tra intelligenze diverse. È quella che scocca quando la libertà della ricerca dialoga con il pragmatismo dell’impresa. Quando due mondi scelgono di condividere una visione e scoprono di poter arrivare, insieme, molto più lontano. Venticinque anni fa, Pirelli e l’Università di Milano-Bicocca hanno avuto questa intuizione. Il CORIMAV è nato così. Da un’alleanza tra ricerca e industria che ha saputo anticipare i tempi e che oggi rappresenta uno sfidante modello di collaborazione. A Pirelli, all’Università di Milano-Bicocca e a tutte le persone che hanno contribuito a questa esperienza rivolgo il mio ringraziamento e i miei auguri. Venticinque anni sono un traguardo importante. Ma la qualità più preziosa di chi fa ricerca è continuare a guardare oltre il traguardo”.

Marco Tronchetti Provera, Presidente Esecutivo di Pirelli, ha dichiarato: “Venticinque anni rappresentano un traguardo importante, ma soprattutto una base da cui guardare avanti. CORIMAV ha dimostrato il valore della collaborazione tra università e impresa, mettendo insieme competenze e approcci diversi e trasformando la ricerca in innovazione concreta. È un modello che vogliamo continuare a sviluppare, aprendolo a nuove competenze e nuove idee, per affrontare le sfide tecnologiche dei prossimi anni e formare le nuove generazioni di ricercatori”.

Marco Emilio Orlandi, Rettore dell’Università di Milano-Bicocca, ha affermato: “Oggi il trasferimento tecnologico è una missione sempre più importante per l’università: permette ai risultati della ricerca di trovare applicazione nel mondo produttivo. Milano-Bicocca ha investito in questa direzione fin dalla fondazione dell’Ateneo, come dimostra CORIMAV, nato dalla collaborazione con Pirelli e attivo da 25 anni nella ricerca sui materiali e nella formazione dottorale. Uno dei risultati che ci rende più orgogliosi è vedere che i dottorandi del Consorzio hanno trovato la propria strada professionale in ambito accademico o industriale, anche nelle attività di ricerca e sviluppo di Pirelli”.

Il Consorzio ha avviato il suo percorso con attività di ricerca su materiali nanocompositi, trasmissione di energia (superconduttività e generazione distribuita) e modellistica molecolare. Dal 2010, in linea con la strategia aziendale, il focus si è progressivamente spostato sul settore pneumatici e sulla ricerca di nuovi materiali, anche di origine naturale e riciclata, in grado di coniugare innovazione e miglioramento delle prestazioni. Un modello di scambio e contaminazione delle conoscenze che negli anni si è evoluto in una piattaforma di Open Innovation, in grado di far crescere competenze accademiche e industriali e accelerare lo sviluppo di nuove soluzioni e tecnologie.

L’attività del Consorzio nell’ambito della scienza dei materiali ha generato know-how e nuove soluzioni. Un esempio è la lignina, un materiale naturale proveniente da biomasse di scarto e dotato di proprietà antiossidanti che, con opportune modifiche chimico-fisiche, contribuisce alle proprietà meccaniche della mescola del pneumatico e consente di sostituire materiali di sintesi di origine fossile. Un altro esempio è la SmartNet Silica, tecnologia brevettata e nata dalla ricerca sui nano-silicati che consiste in una particolare silice che permette al pneumatico di combinare elevate prestazioni di grip e scorrevolezza su asciutto e bagnato, con una maggiore resistenza meccanica della mescola del battistrada.

A oggi entrambe le soluzioni trovano applicazione nella tecnologia RunForward, impiegata in prodotti Ultra High Performance come il P ZERO E, e nel pneumatico per bicicletta P ZERO Race TLR 4S.

La collaborazione guarda ora al futuro della ricerca. Pirelli e Università degli Studi di Milano-Bicocca amplieranno il perimetro verso nuovi ambiti scientifici e tecnologici. La ricerca si concentrerà sulla progettazione di nuovi materiali, non solo provenienti da fonti rinnovabili, ma anche sviluppati sulla base dei processi e dei meccanismi presenti in natura. A questo si affiancheranno progetti che riguardano l’elettronica e nuovi modelli computazionali per la realizzazione di pneumatici di nuova generazione. La sfida è quella di tradurre le strategie dei consorziati in progetti di ricerca capaci di sostenere l’integrazione tra competenze accademiche e industriali, dalla ricerca sui materiali alle nuove metodologie di sviluppo.