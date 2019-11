Reddito di cittadinanza news di oggi 4 novembre 2019

Tutte le ultime notizie sul reddito di cittadinanza raccolte in questo articolo di TPI . Abbiamo pubblicato di seguito tutte le news di oggi, lunedì 4 novembre 2019, con aggiornamenti in tempo reale sul sussidio rilasciato dall’Inps:

Casi di reddito “rubato”

Nuovi casi alimentano le polemiche sul reddito di cittadinanza. L’ultimo è quello di uno spacciatore di 41 anni, proprietario pure di una Porsche, che è stato fermato a Floridia (Siracusa). Aveva 327 dosi di cocaina, che sarebbero state destinate allo spaccio. Percepiva anche lui il reddito di cittadinanza.

“Noi non vogliamo far stare le persone sul divano mentre prendono il redito di cittadinanza”, aveva detto il ministro Luigi Di Maio, grande sponsor della nuova misura assieme a tutto il Movimento Cinque Stelle.

Sono passati più di sette mesi da quando è stato introdotto e 900 mila italiani hanno ottenuto i soldi del reddito, ma in molti purtroppo vivono in questa situazione. E in molti, ancora peggio, se ne approfittano.

In nero ma con il reddito di cittadinanza

In un supermercato, ad Augusta (Sr), su dieci dipendenti nove erano in ‘nero’ indossando persino la divisa da lavoro, due dei quali percepivano pure il reddito di cittadinanza. A scoprirlo sono stati i militari della guardia di finanza che hanno segnalato il caso all’Inps per la revoca dei beneficio. Per il proprietario del supermercato è scattata la denuncia e la procedura di irrogazione della cosiddetta “maxi-sanzione”.

Come aggiornare il reddito di cittadinanza

Le cose da sapere

Reddito di cittadinanza ultime notizie e tutto quello che c’è da sapere. In questo articolo abbiamo spiegato le regole della carta e quali sono gli acquisti consentiti e quelli vietati. In questo articolo, invece, abbiamo spiegato in che modo è possibile visualizzare il saldo della Rdc Card: ricordiamo che i soldi del sussidio devono essere spesi entro entro il mese successivo a quello di erogazione o l’importo subirà una decurtazione del 20 per cento.

Per tutti i dettagli sui requisiti, come anche sulla card, i pagamenti e le modalità per presentare domanda, ecco di seguito una serie di link utili:

