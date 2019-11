Pensioni news e Quota 100: le ultime notizie di oggi

In questo articolo puoi trovare le ultime news e novità in tema pensioni. Tutte le notizie sul sistema previdenziale e sui programmi di pensionamento anticipato, da Quota 100 a Opzione Donna, aggiornate alla data di oggi, lunedì 25 novembre 2019.

Quota 100 divide la maggioranza

Quota 100 divide la maggioranza. Il M5S la difende, Italia Viva vuole abolirla e il Pd, che sarebbe contrario, ora la vuole mantenere.

Italia Viva considera Quota 100 discriminatoria per le nuove generazioni e pericolosa per la tenuta dei conti pubblici. I renziani invocano l’abolizione del provvedimento: “Diciamo due no, a Quota 100 e alle tasse, e tanti sì: ai giovani, alle famiglie, al lavoro, alla sfida della sicurezza ambientale, all’equità sociale, allo sviluppo economico. Siamo per la parità delle generazioni oltre che di genere”, hanno spiegato i capigruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi e Davide Faraone, annunciano i circa 230 emendamenti alla manovra al Senato.

“Quota 100 è un diritto acquisito da delle persone”, frena Graziano Delrio, capogruppo dem alla Camera. Secondo Delrio la priorità ora “è ragionare sugli scaloni successivi per evitare che qualcuno abbia diritto ad andare in pensione tre anni prima di un altro avendo lavorato qualche giorno in più”.

Anche Più Europa ha presentato una contro-manovra che parte dall’abolizione di Quota 100 e reddito di cittadinanza e propone di utilizzare le risorse così risparmiate per finanziare investimenti in istruzione (ne abbiamo parlato qui).

M5S e Pd, però, sembrano compatti nel respingere l’assalto alla misura: Graziano Delrio, capogruppo dem alla Camera, ieri ha assicurato che il Partito democratico non voterà l’emendamento di Italia Viva. Quota 100 è un diritto acquisito da delle persone”, ha spiegato Delrio in una intervista al programma radiofonica Un Giorno da Pecora, in onda su Radio 1.. “Ora bisogna ragionare sugli scaloni successivi per evitare che qualcuno abbia diritto ad andare in pensione tre anni prima di un altro avendo lavorato qualche giorno in più”.

Casa (M5S): “Quota 100 libera 9mila posti da docenti nella scuola”

Grazie ai posti liberati con Quota 100 si libereranno circa 9mila posti per docenti nel 2020. Lo ha detto Vittoria Casa, deputata del Movimento 5 Stelle in commissione Cultura e relatrice del decreto Istruzione varato lo scorso giovedì 21 novembre.

“Il decreto Istruzione che lunedì approderà in Aula contiene una serie di miglioramenti al testo originale di cui siamo particolarmente fieri, anche perché frutto di una visione condivisa che ha contraddistinto il lavoro nelle commissioni: tra questi, sicuramente, c’è l’emendamento di maggioranza che consentirà di assumere circa 9mila docenti grazie al recupero di posti liberati con Quota 100”, ha sottolineato Casa.

“Per questo risultato ci battevamo da tempo e diversi sono stati i nostri tentativi, durante la precedente esperienza governativa, di recuperare tutte le cattedre rese disponibili grazie al pensionamento anticipato. Ora, finalmente, siamo vicini a raggiungere questo risultato: 9mila posti in più rappresentano una grande vittoria per il MoVimento 5 Stelle, che ha fatto di Quota 100 una delle sue principali battaglie, ma soprattutto per il mondo della scuola, che beneficerà del ricambio generazionale, e per i docenti e personale ATA che avevano e hanno il diritto ad essere assunti”.

