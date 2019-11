Pensioni news e Quota 100: le ultime notizie di oggi

In questo articolo puoi trovare le ultime news e novità in tema pensioni. Tutte le notizie sul sistema previdenziale e sui programmi di pensionamento anticipato, da Quota 100 a Opzione Donna, aggiornate alla data di oggi, mercoledì 20 novembre 2019.

Assalto a Quota 100, ma M5S e Pd difendono la misura

Italia Viva e Più Europa dichiarano guerra a Quota 100 e puntano alla sua abolizione. I partiti di Matteo Renzi ed Emma Bonino hanno presentato due emendamenti alla manovra economia per chiedere la cancellazione della misura pensionistica che consente di uscire dal mercato del lavoro con almeno 62 anni d’età e 38 di contributi.

Italia Viva considera Quota 100 discriminatoria per le nuove generazioni e pericolosa per la tenuta dei conti pubblici. I renziani invocano l’abolizione del provvedimento: “Diciamo due no, a Quota 100 e alle tasse, e tanti sì: ai giovani, alle famiglie, al lavoro, alla sfida della sicurezza ambientale, all’equità sociale, allo sviluppo economico. Siamo per la parità delle generazioni oltre che di genere”, hanno spiegato i capigruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi e Davide Faraone, annunciano i circa 230 emendamenti alla manovra al Senato.

Più Europa, dal canto suo, ha presentato una contro-manovra che parte dall’abolizione di Quota 100 e reddito di cittadinanza e propone di utilizzare le risorse così risparmiate per finanziare investimenti in istruzione (ne abbiamo parlato qui).

M5S e Pd, però, sembrano compatti nel respingere l’assalto alla misura: Graziano Delrio, capogruppo dem alla Camera, ieri ha assicurato che il Partito democratico non voterà l’emendamento di Italia Viva. Quota 100 è un diritto acquisito da delle persone”, ha spiegato Delrio in una intervista al programma radiofonica Un Giorno da Pecora, in onda su Radio 1.. “Ora bisogna ragionare sugli scaloni successivi per evitare che qualcuno abbia diritto ad andare in pensione tre anni prima di un altro avendo lavorato qualche giorno in più”.

Tutte le ultime news su Quota 100 e sulle pensioni

Potrebbero interessarti Concorsi scuola 2020, Fioramonti: “Bandi in arrivo nelle prossime settimane” Reddito di cittadinanza, ultime notizie del 20 novembre 2019: “Mafia, avevano il reddito di cittadinanza, ma gestivano un giro di droga e riciclaggio di denaro” Manovra 2020, Dario Stefàno a TPI: “Abbiamo salvato il Paese dalla Salvini tax”

Per tutti i dettagli su Pensioni Quota 100, ed anche su Pensioni Opzione Donna, Quota 41, Ape social e volontaria ecco una serie di link utili: