Mundys tra innovazione e sostenibilità: ridotta dell’85% la dipendenza da fonti fossili

Tenere insieme strategicamente innovazione e sostenibilità. Il podcast Fly Me to the Moon si inserisce nel percorso di discontinuità strategica impresso al Gruppo da Alessandro Benetton, presidente di Edizione e di Mundys, che ha fatto della sostenibilità una leva di sviluppo e di creazione di valore nel lungo periodo.

Sotto la guida dell’amministratore delegato Andrea Mangoni, Mundys ha raggiunto negli ultimi anni importanti traguardi nella riduzione del proprio impatto ambientale. Dal 2019 a oggi, le emissioni dirette di CO2 sono diminuite del 43%, con l’obiettivo di dimezzare le emissioni di gas serra entro il 2030 e raggiungere il Net Zero entro il 2040. Un percorso che passa anche dall’energia: nel 2025 la dipendenza dalle fonti fossili si è ridotta di circa l’85% – grazie soprattutto all’acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili e alla crescente produzione da fonti proprie – con l’obiettivo di arrivare al 100% di elettricità da fonti rinnovabili entro il 2040. Significativo il contributo dato dall’aeroporto di Roma Fiumicino, confermatosi nel 2026, per l’ottava volta, miglior aeroporto d’Europa tra gli scali con oltre 40 milioni di passeggeri.

Tra i progetti più innovativi spicca quello della Solar Farm, inaugurata nello scalo Leonardo da Vinci a inizio 2025: un impianto da 22 MWp che consente una riduzione di oltre 11mila tonnellate di CO2 all’anno, all’interno di un piano complessivo che prevede di raggiungere circa 60 Mwp. Uno sviluppo sostenibile con un forte impatto socioeconomico: nel 2025 il sistema aeroportuale romano ha generato 31,3 miliardi di euro di valore aggiunto e oltre 590mila posti di lavoro in Italia.

A conferma della centralità della sostenibilità nel proprio modello di sviluppo, particolare rilevanza assume il ruolo di Neya, società benefit controllata al 100% da Mundys, dedicata allo sviluppo di progetti di rimozione e assorbimento del carbonio e alla conservazione degli ecosistemi, con il diretto coinvolgimento delle comunità locali. Il primo progetto avviato è Ma Honko, in Madagascar, con un intervento su 2.400 ettari di mangrovie, mentre in Cile è stato promosso un progetto di riforestazione nella foresta Valdiviana.

Accanto alla dimensione ambientale c’è quella sociale. Nel 2025 gli infortuni sul lavoro si sono più che dimezzati rispetto al 2019, mentre le donne rappresentano il 35,7% della forza lavoro e il 32,5% del management, con l’obiettivo di raggiungere il 35% nei ruoli manageriali entro il 2030. La sostenibilità si riflette inoltre sulla strategia finanziaria, con strumenti per un valore complessivo di circa sei miliardi di euro. Un percorso virtuoso confermato anche dalle principali agenzie di rating ESG: Mundys è stata riconfermata per il terzo anno nella A-List di CDP, la SBTi ha certificato i target climatici in linea con 1,5°C e MSCI ha promosso il rating ESG a AA.

Sostenibilità e innovazione, dunque, procedono insieme. All’Innovation Hub del Terminal 1 dell’aeroporto di Fiumicino, Mundys e Aeroporti di Roma lavorano allo sviluppo di nuove soluzioni attraverso il coinvolgimento di startup e imprese tecnologiche. Dal 2022 a oggi sono state sviluppate oltre 43 Proof of Concept, il 40% delle quali è stato convertito in contratti commerciali, coinvolgendo più di 1.200 startup e raccogliendo 1.600 candidature attraverso le Call4Startups. Un percorso che punta a trasformare la sperimentazione tecnologica in soluzioni concrete per rendere più efficiente e sostenibile l’intero sistema della mobilità.