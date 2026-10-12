Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:09
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Economia
Economia

Marco Nespolo assume oggi la guida di Fibercop come amministratore delegato

Immagine di copertina
Marco Nespolo AD FiberCop
di Redazione TPI

Marco Nespolo ha assunto oggi l’incarico di Amministratore Delegato di FiberCop. La nomina era stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione il 24 settembre scorso contestualmente alla conferma di Massimo Sarmi come Presidente.

La prima giornata del nuovo Amministratore Delegato è dedicata all’avvio delle attività e ai primi incontri con il management dell’azienda.

“Sono onorato di entrare a far parte di FiberCop, l’infrastruttura digitale strategica dell’Italia”, ha commentato Marco Nespolo, AD di FiberCop. “FiberCop è al centro di un ecosistema ampio e articolato che unisce operatori, istituzioni, imprese e territori. La qualità e la resilienza della rete sono elementi fondamentali per sostenere il progresso economico, industriale e sociale del Paese, mentre la capacità di generare valore dipende dalla qualità delle collaborazioni che sapremo sviluppare e rafforzare insieme. In appena due anni dalla sua nascita come operatore indipendente, l’azienda ha raggiunto risultati di grande rilievo, affermandosi come un abilitatore chiave dello sviluppo digitale. Il mio impegno principale sarà quello di consolidare e rafforzare le performance di una rete resiliente e affidabile, che rappresenta un’infrastruttura essenziale per l’economia italiana. L’azienda può contribuire in modo unico ad abilitare l’innovazione, attrarre investimenti e creare opportunità per imprese e comunità su tutto il territorio nazionale. Sono entusiasta di lavorare insieme a tutte le persone di FiberCop e al suo ecosistema per perseguire questo fondamentale obiettivo”.

Il manager porta con sé oltre vent’anni di esperienza in aziende internazionali ed entra in FiberCop da Fedrigoni, dove ha ricoperto per quasi otto anni il ruolo di Amministratore Delegato del Gruppo, guidandone la trasformazione strategica e la crescita internazionale. In precedenza è stato AD del Gruppo Cerved e ha ricoperto incarichi di vertice in Bain Capital e Bain & Company.

Redazione TPI
.
Ti potrebbe interessare
Economia / Terna si avvicina alla certificazione SBTN
Economia / Mundys tra innovazione e sostenibilità: ridotta dell’85% la dipendenza da fonti fossili
Economia / “Fly Me to the Moon”: il futuro si racconta a Fiumicino
Ti potrebbe interessare
Economia / Terna si avvicina alla certificazione SBTN
Economia / Mundys tra innovazione e sostenibilità: ridotta dell’85% la dipendenza da fonti fossili
Economia / “Fly Me to the Moon”: il futuro si racconta a Fiumicino
Economia / Intesa Sanpaolo, piano da 20 miliardi per le pmi di commercio, artigianato e turismo
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Economia / In 35 anni gli stipendi reali degli italiani sono scesi del 2%
Economia / Gruppo FS, Strisciuglio: “Oltre il PNRR, continuità agli investimenti e trasformare opere in servizi”
Economia / Stellantis, la produzione in Italia resta ai minimi: ombre su Cassino e Mirafiori
Economia / Pioggia di rincari per la guerra in Iran: una famiglia con due figli quest’anno spenderà circa 1.400 euro in più
Economia / FS Logistix e Interporto Bologna: presentato il primo treno demo DAC italiano
Ricerca