Marco Nespolo assume oggi la guida di Fibercop come amministratore delegato

Marco Nespolo ha assunto oggi l’incarico di Amministratore Delegato di FiberCop. La nomina era stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione il 24 settembre scorso contestualmente alla conferma di Massimo Sarmi come Presidente.

La prima giornata del nuovo Amministratore Delegato è dedicata all’avvio delle attività e ai primi incontri con il management dell’azienda.

“Sono onorato di entrare a far parte di FiberCop, l’infrastruttura digitale strategica dell’Italia”, ha commentato Marco Nespolo, AD di FiberCop. “FiberCop è al centro di un ecosistema ampio e articolato che unisce operatori, istituzioni, imprese e territori. La qualità e la resilienza della rete sono elementi fondamentali per sostenere il progresso economico, industriale e sociale del Paese, mentre la capacità di generare valore dipende dalla qualità delle collaborazioni che sapremo sviluppare e rafforzare insieme. In appena due anni dalla sua nascita come operatore indipendente, l’azienda ha raggiunto risultati di grande rilievo, affermandosi come un abilitatore chiave dello sviluppo digitale. Il mio impegno principale sarà quello di consolidare e rafforzare le performance di una rete resiliente e affidabile, che rappresenta un’infrastruttura essenziale per l’economia italiana. L’azienda può contribuire in modo unico ad abilitare l’innovazione, attrarre investimenti e creare opportunità per imprese e comunità su tutto il territorio nazionale. Sono entusiasta di lavorare insieme a tutte le persone di FiberCop e al suo ecosistema per perseguire questo fondamentale obiettivo”.

Il manager porta con sé oltre vent’anni di esperienza in aziende internazionali ed entra in FiberCop da Fedrigoni, dove ha ricoperto per quasi otto anni il ruolo di Amministratore Delegato del Gruppo, guidandone la trasformazione strategica e la crescita internazionale. In precedenza è stato AD del Gruppo Cerved e ha ricoperto incarichi di vertice in Bain Capital e Bain & Company.