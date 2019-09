Concorsi pubblici news, tutte le ultime notizie del 23 settembre 2019: oggi scadono bandi Mibac, ministero Ambiente e Banca d’Italia

Di seguito potrai avere una sintesi di tutte le ultime notizie sui concorsi pubblici del 2019 e le news aggiornate in base all’ultima Gazzetta ufficiale su tutti i bandi ancora attivi o in scadenza. Oggi lunedì 23 settembre scadono alcuni importanti concorsi pubblici e in questo articolo potrai sapere come inviare la domanda in tempo e come candidarti alle nuove selezioni.

Concorsi ultime notizie: Sbloccate 12mila assunzioni tra le forze dell’ordine

Sbloccate 12mila assunzioni tra le forze dell’ordine: è stato pubblicato sul sito del ministero della Pubblica amministrazione il decreto che porterà all’inserimento di 11,950 unità di personale distribuite tra Carabinieri (4.538), Polizia di Stato (3.314), Guardia di Finanza (1.900), Polizia Penitenziaria (1.440) e Vigili del Fuoco (938). Sono 1.657 le immatricolazioni straordinarie, mentre il resto delle assunzioni corrispondono ai criteri del turnover. Il provvedimento è stato firmato dal precedente governo Lega-M5S ed è in attesa di registrazione presso la Corte dei Conti.

Concorsi 2019 news: oggi lunedì 23 settembre termine ultimo per la domanda al concorso del Mibac

Oggi lunedì 23 settembre è il termine ultimo per inviare la propria domanda di partecipazione al concorso del Mibac (Ministero per i Beni e le Attività culturali). Alle 23,59 si chiude il bando. Il concorso mira alla selezione di 1052 persone da inserire nel ruolo di “vigilanti” o “sorveglianti” di musei, edifici storici e altre strutture di valore artistico su tutto il territorio nazionale. Il bando integrale e l’avviso ufficiale è consultabile sulla Gazzetta ufficiale del 9 agosto 2019. A questa prima selezione seguirà una seconda tranche di assunzioni per 750 unità di personale che si terrà nel 2020. Chi riuscirà a vincere il concorso potrà ottenere un posto a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione e lo stipendio mensile lordo previsto è di 1.594,35 euro, per tredici mensilità. Le prove da superare sono tre: ci sarà un primo test preselettivo con 60 quesiti a risposta multipla a cui seguiranno una prova scritta e un colloquio orale.

Il 30 per cento dei posti è riservato alle Forze armate, mentre gli altri posti saranno distribuiti in diverse regioni d’Italia come segue:

I requisiti per partecipare al bando sono la cittadinanza italiana, il raggiungimento della magigore età, il diploma di maturità, il godimento dei diritti civili e politici, l’assenza di condanne penali.

Le materie oggetto delle prove: verranno verificate le conoscenze dei candidati relative alla storia dell’arte, alla normativa dei beni e delle attività culturali e all’applicazione delle tecniche di accoglienza del pubblico e dei dispositivi di protezione dei musei.

Per inviare la domanda basta collegarsi al sito https://www.ripam.cloud.registrarsi e seguire tutte le istruzioni indicate.

Qui puoi trovare tutte le informazioni su come iscriversi al concorso del Mibac

Concorsi pubblici ultime notizie: oggi 23 settembre 2019 scade il bando del Ministero dell’Ambiente

Oggi 23 settembre scade il concorso al Ministero dell’Ambiente, che mette in palio 251 posti a tempo indeterminato. Il bando è apparso il 9 agosto in Gazzetta Ufficiale e la selezione sarà gestita dalla commissione Ripam.

La selezione mira la reclutamento di 55 funzionari nel settore dell’ingegneria dell’ambiente, energetica e nucleare, e ingegneria gestionale; 35 funzionari con competenze di fiscalità ambientale e economia; 25 funzionari esperti di urbanistica, pianificazione territoriale e architettura del paesaggio; 22 esperti in scienze biologiche e biologia marina; 11 funzionari competenti nelle scienze chimiche; 30 funzionari con esperienza nell’ambito delle scienze geofisiche e geologiche; 60 funzionari con competenze nei settori delle scienze ambientali, agrarie e forestali; 13 funzionari con competenze di statistica. Per partecipare al concorso è necessario avere la cittadinanza italiana o di un altro Stato dell’unione europea, una laurea nelle materie relative ai profili richiesti, l’idoneità fisica e l’assenza di condanne penali.

È possibile inviare la domanda attraverso il sito online della commissione Ripam. Le prove previste sono tre: ci saranno un primo test pre-selettivo, uno scritto e un orale finale.

Come fare domanda al concorso del Ministero dell’Ambiente: le prove e il bando

Concorsi 2019: domani scade il termine per la domanda di concorso in Banca d’Italia: 55 assunzioni

Ultime news sui concorsi pubblici: scade oggi. 23 settembre, anche il bando per entrare in Banca d’Italia. Il concorso seleziona 55 esperti in discipline giuridiche e economico-statistiche laureati con almeno un punteggio di 105/110.

Concorsi pubblici ultime notizie 2019: pubblicate le date del concorso dsga

Il 20 settembre sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le date delle prove di concorso dsga finalizzate al reclutamento di 2004 unità di personale per il ruolo di direttore dei servizi generali e amministrativi del personale Ata, bandito dal Ministero dell’Istruzione. le date ufficiali delle prove sono il 5 e 6 novembre 2019 e la durata prevista per ciascuna verifica delle competenze del candidato è di 3 ore. La sede e l’orario delle prove saranno comunicati almeno 15 giorni prima del loro inizio sul sito del ministero: www.miur.gov.it.

Come superare le prove del concorso dsga

Pubblicate le graduatorie per l’assunzione di 89 commissari della polizia di Stato

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la graduatoria dei vincitori del concorso pubblico per il reclutamento di 80 commissari della polizia di Stato, indetto il 10 dicembre 2018.

Concorsi news: posti per 2200 persone al Ministero della Difesa

La Marina Militare seleziona 2200 volontari: La domanda deve essere inviata entro il 27 settembre a questo link.

Qui puoi trovare un articolo dettagliato sul concorso al Ministero della Difesa

Concorsi pubblici 2019: 96 agenti per la polizia municipale del Comune di Napoli

Si ricercano 96 agenti di polizia municipale al Comune di napoli. Il concorso è in scadenza il 4 ottobre. Le prove consisteranno in uno scritto e un orale e il contratto che otterranno i vincitori sarà a tempo determinato, con validità fino al 31/12/2019.

Bando per 96 agenti di polizia municipale

Potrebbero interessarti Reddito di cittadinanza pagamento settembre 2019: quando arriva la ricarica Reddito di cittadinanza, Conte: "Non è una misura assistenzialista" Concorso Mibac 2019: domani scade il termine per iscriversi, in palio mille posti

Concorsi ultime notizie: 39,646 posti per il servizio civile

Il 10 ottobre scade il bando per partecipare al servizio civile. Il bando è destinato ai ragazzi dai 18 ai 28 anni che possono iscriversi attraverso questo link.

Concorsi pubblici 2019: 1514 assunzioni all’Inail e al Ministero del Lavoro

Assunzioni all’Inail e al Ministero del Lavoro per 1514 persone. Scadenza del bando prevista per l’11 ottobre. Per tutte le informazioni sulla prova puoi leggere l’articolo linkato qui sotto con i dettagli su come prepararsi e come partecipare.

Ecco come iscirversi al concorso dell’Inail e del Ministero del Lavoro

Concorsi pubblici 2019: 41 agenti di polizia locale per il Comune di Venezia

Sono 41 contratti di formazione lavoro che il Comune di Venezia offre per un anno a chi desidera diventare agente di polizia locale. La retribuzione annuale e di circa 20mila euro ma per iscriversi è necessario inviare la domanda entro il 17 di ottobre alle 16. Può partecipare chi possiede un diploma di maturià, la patente A e B e l’abilitazione alla guida di imbarcazionientro le 12 miglia o superiore. Sarà inoltre necessarioa ver compiuto la maggiore età e nona vere più di 31 anni. i 18 e i 31 anni, un certificato di idoneità fisica, non avere impedimenti al porto d’armi, non aver subito condanne. A questo link trovi tutte le informazioni dettagliate sul bando.

Concorsi pubblici news: la Rai recluta 90 giornalisti redattori

La Rai assume 90 nuovi giornalisti da inserire nell’azienda. Il 28 ottobre è il termine ultimo per inviare le domande che devono essere inoltrate a questo link.

Tutti i dettagli e le informazioni sul bando della Rai

In arrivo 1650 assunzioni in Sicilia e Campania per i Navigator

Ecco quali sono tutti i bandi in scadenza a settembre: la lista dei concorsi aggiornata