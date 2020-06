Decreto Rilancio, rimborso affitto per studenti fuori sede: a chi spetta

La commissione Bilancio ha approvato un emendamento al Decreto Rilancio che consiste nel rimborso delle spese per l’affitto di casa durante il periodo di lockdown per studenti gli universitari fuori sede. Una novità voluta principalmente dal deputato Luigi Iovino del Movimento 5 Stelle, il quale ha proposto di vincolare 20 milioni di euro stanziati con il Fondo per il sostegno alle locazioni affitti per rimborsare gli studenti fuori sede delle spese sostenute nel periodo del lockdown.

“Si tratta di una misura che interviene su una platea di centinaia di migliaia di giovani in difficoltà e delle loro famiglie, ricordando che lo Stato deve tutelare sempre più il diritto allo studio”, ha commentato il pentastellato. “In particolare, la misura si rivolge a coloro che hanno un Isee al di sotto dei 15.000 euro, quindi già in condizioni economiche precarie: per loro lo Stato mette a disposizione 20 milioni di euro. Si tratta di un aiuto concreto per una categoria già molto penalizzata dalle misure restrittive dovute all’emergenza e di cui vado molto fiero: dobbiamo fare il possibile per garantire a tutti i giovani il diritto allo studio”, ha proseguito Iovino.

Una richiesta che, come anticipato, ha ottenuto il via libera della Commissione Bilancio, uno step determinante verso l’entrata in vigore di questa misura (per la quale bisognerà attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Decreto Rilancio).

A chi spetta

Il rimborso, però, non sarà per tutti: l’utilizzo del fondo da 20 milioni di euro, infatti, è vincolato a coloro che hanno un Isee inferiore ai 15mila euro. Secondo le stime, comunque, questo provvedimento andrà a toccare migliaia di giovani in difficoltà, dando ampio respiro alle loro famiglie che perlomeno potranno recuperare quanto speso per mantenere – almeno per l’alloggio – gli studi dei loro figli. Per adesso non ancora possibile fare domanda per il rimborso e non sono note le mensilità per le quali sarà possibile ottenerlo.

