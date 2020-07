Il bonus vacanze è già un flop? Lo accettano 4 hotel su 100

bonus vacanze è già un flop? Lo accettano 4 hotel su 100

Da ieri, mercoledì 1 luglio 2020, si può richiedere il bonus vacanze fino a 500 euro per l’estate 2020, previsto dal Decreto Rilancio e voluto dal ministero dei Beni culturali e del Turismo per incentivare il turismo in Italia dopo la crisi legata al Coronavirus: eppure, dopo il primo giorno, il bonus si candida a diventare un flop. Non tanto per il numero di richieste (sono già 134mila i sussidi erogati, per un valore di oltre 62 milioni sui 2,4 miliardi di euro stanziati), ma quanto per il numero di alberghi che accettano di far pagare i clienti con il voucher. Secondo un’indagine condotta dal Corriere della Sera, che ha provato a prenotare delle strutture usufruendo del bonus vacanze, solo 4 hotel su 100 permettono di utilizzare il sussidio.

Il motivo potrebbe essere legato alle lunghe tempistiche, per i titolari delle strutture ricettive, per arrivare al rimborso del bonus. L’importo assegnato al cliente, infatti, va speso per l’80 per cento sotto forma di sconto per il pagamento del pernottamento e per il 20 per cento come detrazione di imposta nella dichiarazione dei redditi. Per quanto riguarda l’80 per cento, gli albergatori recupereranno quell’importo attraverso il credito d’imposta. “Ma deve essere chiaro – ha precisato Barnabò Bocca, presidente di Federalberghi, al Corriere della Sera – che il recupero del credito avviene subito, il mese successivo con l’F24 e non con la denuncia dei redditi dopo un anno”.

Proprio i ritardi nell’ottenere il rimborso del bonus starebbero spingendo gli albergatori a non aderire al progetto. Nell’indagine svolta dal Corriere su italyhotels.it (un sito che unisce un grosso numero di strutture, realizzato da Federalberghi), quando si provava a prenotare una camera doppia per tre notti (1-4 luglio), le risposte positive alla domanda se si può sfruttare il bonus vacanze sono state pochissime: 1.151 sulle 27.370 offerte presenti sul sito, circa il 4,2 per cento. La Regione con il numero più alto di hotel disponibili al bonus è l’Emilia-Romagna: 233 su 4.275. In Lombardia ce ne sono 88 su 2.531, in Liguria 56 su 1.284, in Sardegna 33 su 740, in Sicilia 56 su 1.064. E, addirittura, zero hotel in Basilicata, Calabria e Molise. Sulle singole città, stupisce il dato di Roma (35 hotel su 976), di Milano (2 su 393) e Firenze (22 su 335).

Nonostante i numeri impietosi, ieri il ministro del Turismo Dario Franceschini si è detto fiducioso sul bonus vacanze e ha risposto a Matteo Salvini, che ha definito “demenziale” il sussidio: “Informo Salvini che, mentre lui tifa per un flop del bonus vacanze sulla pelle di cittadini e alberghi, i bonus già erogati da mezzanotte hanno superato i 100.000 e il tempo medio di attesa tra richiesta e ricevimento è di 1 minuto”. La speranza, adesso, è che il Governo faccia in modo che sempre più strutture aderiscano al progetto, per far sì che il sussidio venga davvero sfruttato per dare un input al turismo italiano. Il bonus vacanze, ricordiamo, prevede fino a 500 euro per le famiglie composte da almeno tre persone, da sfruttare per le spese per le ferie in alberghi camping, agriturismi e b&b italiani, senza però l’utilizzo di intermediari (come Airbnb o Booking). L’importo scende a 300 euro per famiglie di due persone e a 150 euro per i single.

Leggi anche:

1. Decreto Rilancio, ecco tutti i bonus e gli sconti previsti e come farne richiesta / 2. Arriva il bonus vacanze da 500 euro: come ottenerlo e come funziona l’app Io / 3. Esclusivo TPI – Droga, l’Europol contro le Polizie nazionali: “Durante il lockdown troppi agenti impegnati a controllare strade vuote a scapito dell’intelligence”

4. Seconda ondata del Covid: è rottura tra medici di famiglia e ATS Bergamo / 5. Uno studio rivela: “Con il lockdown meno morti per smog in Lombardia, salvati 22.500 anni di vita, il 10% di quelli persi per il Covid” / 6. Smart working, i dipendenti di Palazzo Chigi presentano ricorso contro Conte: “Ha sospeso gli straordinari”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Il direttore Mei: “Menarini cresce nell’oncologia, ma senza tralasciare le aree terapeutiche tradizionali” Concorso Ripam funzionari, bando per 2133 posti in Gazzetta: requisiti per candidarsi e scadenza Bonus baby sitter esteso anche ai nonni e agli zii