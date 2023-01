“Siamo sicuri che Messina Denaro sia un assassino?”: bufera su un tweet di Vittorio Feltri

Bufera per un tweet di Vittorio Feltri su Matteo Messina Denaro

È polemica per un tweet che Vittorio Feltri ha scritto su Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa Nostra arrestato a Palermo lo scorso 16 gennaio dopo 30 anni di latitanza.

“Ma siamo sicuri che Messina Denaro sia un assassino?” ha scritto il giornalista e capolista a Milano per Fratelli d’Italia alle elezioni regionali in Lombardia sul suo profilo Twitter.

Ma siamo sicuri che Messina Denaro sia un assassino? — Vittorio Feltri (@vfeltri) January 26, 2023

Le parole di Feltri hanno ovviamente creato un polverone. Feltri deve scusarsi immediatamente e FdI deve subito prendere le distanze ritirando la sua candidatura. La sua è una frase indegna e non ho parole per esprimere il mio disgusto. Non ci sono giustificazioni di sorta” ha commentato il candidato governatore del centrosinistra Pierfrancesco Majorino.

Tra gli utenti, invece, c’è chi ha chiesto l’intervento dell’Ordine dei giornalisti “per mettere fine a queste letture che offendono tutte le vittime della criminalità”.

“Messina Denaro se è un assassino perché mai nel paesello dove abitava non è stato identificato e denunciato?” ha replicato Vittorio Feltri a chi lo criticava.

Poi, in un altro tweet, il giornalista ha scritto: “Se in un piccolo paese vive un assassino come Messina Denaro come mai nessuno e dico nessuno si é mai preoccupato di denunciane la presenza? Rispondete alle mia domanda anziché polemizzare come deficienti”.