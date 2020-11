“Togliamo il velo, basta omertà”: il video dell’agenzia di stampa Dire in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Oltre 6 milioni di donne in Italia hanno subito nella loro vita violenza fisica o sessuale, quasi la metà per mano del proprio partner e dell’ex. “La violenza si combatte tutti insieme, senza omertà e senza ipocrisia”.

