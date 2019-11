Maltempo e acqua alta a Venezia: dalla Russia 1 milione di euro di donazioni

L’ambasciatore italiano a Mosca Pasquale Terracciano ha raccolto 1 milione di euro di promesse donazioni per Venezia, colpita dall’acqua alta. “È il grandissimo amore che la Russia ha per l’Italia e in particolare per Venezia, che suscita emozioni particolari nell’immaginario collettivo”, spiega il diplomatico all’Ansa.

Il milione di euro per Venezia è stato raggiunto in meno di 24 ore e, secondo Terracciano, la cifra è destinata a salire.

“Non ho fatto in tempo a lanciare la campagna che già abbiamo raccolto l’adesione del maestro Gergiev, il più grande direttore d’orchestra vivente russo, per un concerto straordinario prima della partenza verso la Cina”, ha raccontato l’ambasciatore.

Oltre al maestro Gergiev si sono subito attivati “alcuni responsabili” di grandi aziende russe, che hanno subito risposto all’appello con una prima “promessa d’impegno” per un totale di “1 milione di euro”.

“Domani (martedì 19 novembre, ndr) – ha precisato Terracciano – sull’onda del concerto di Gergiev intendiamo lanciare questa iniziativa in tutto il territorio della Federazione Russa e sono certo che a quel milione si aggiungeranno altre donazioni significative”.

