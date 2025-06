La doppia vita di Vasile Frumuzache, il serial killer delle escort: “Le vittime potrebbero essere di più”

Sembrava una vita apparentemente tranquilla quella di Vasile Frumuzache, il 32enne che si è rivelato essere un serial killer di escort. L’uomo, di origine rumena, ha infatti confessato sia il delitto di Denisa Maria Adas, la sex worker 30enne scomparsa da Prato il 15 maggio scorso, che quello Ana Maria Andrei, anche lei un’escort, che risultava scomparsa dal primo agosto 2024. Ma chi è Vasile Frumuzache? Un collega, che non vuole essere citato, dice al Corriere della Sera: “Stava sempre zitto, aveva lo sguardo sfuggente: tutti qui pensavano che fosse un ragazzo strano, ma nessuno avrebbe mai potuto immaginare la sua doppia vita”. E ancora: “Non c’è molto da dire, sembrava preciso, ma nessuno ha mai capito cosa gli piacesse o meno”.

Di lui non si sa molto se non che è arrivato in Italia quando aveva 14 anni. Proveniente da Nehoiu, un paesino della contea di Buzau all’Est della Romania, il 32enne passa parte dell’adolescenza a Trapani per poi trasferirsi insieme alla moglie Luizsa in Toscana, precisamente a Monsummano Terme. Sul suo profilo Facebook, che ha in comune proprio con la moglie, Vasile appare sorridente in diversi scatti in cui è ritratto con la sua famiglia. Ha due bambini, che oggi anno 4 e 5 anni, con i quali spesso lo si vedeva quando li accompagnava a scuola. Incensurato, l’uomo ha commesso i due delitti quando la moglie era fuori per motivi familiari di lavoro. Quando ha ucciso Ana Maria Andrei, la consorte si trovava a Trapani. Nella notte in cui ha assassinato Denisa, invece, Luizsa si trovava a Salerno per un corso professionale. Gli inquirenti non escludono che l’uomo possa aver ucciso altre donne: ecco perché la procura di Prato ha attivato tutta una serie di accertamenti su donne scomparse in tutte le città in cui il 32enne ha vissuto.