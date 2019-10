Donna fermata in aeroporto con 790mila euro in contanti nascosti nella valigia

All’aeroporto di Venezia è stata fermata una donna che nascondeva in valigia 790mila euro in contanti. Nell’ambito dell’attività di contrasto ai traffici illeciti, infatti, l’Ufficio delle Dogane in servizio presso lo scalo “Marco Polo” di Tessera, ha scoperto e sequestrato i soldi nascosti all’interno del trolley.

La valigia era di una passeggera di nazionalità cinese che stava per partire verso Hong Kong. La somma di denaro sequestrato alla donna è stata oggetto di sequestro preventivo sia ai fini penali (per l’ipotesi di violazione del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) che ai fini amministrativi (per violazione della normativa valutaria).

Le posizioni sono ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Venezia al fine di appurare l’origine dei capitali che hanno tentato di esportare illecitamente.

