Valanga su una pista da sci in Val Senales: due morti, grave un bambino

Due morti, una donna e una bimba di sette anni, e un bambino in gravi condizioni. È il drammatico bilancio di valanga che oggi, sabato 28 dicembre, si è abbattuta su una pista da sci sul ghiacciaio della Val Senales, in Trentino-Alto Adige. Sul posto sono giunti due elicotteri e le squadre di soccorso per iniziare le verifiche sulla presenza di altri sciatori sotto le masse nevose. Le vittime, tra cui altri due feriti, sono tutte di nazionalità tedesca.

La valanga di grosse dimensioni si è staccata dal pendio che sovrasta una pista da sci e le masse nevose l’hanno invasa. Due sciatori sono stati trasportati con ferite lievi all’ospedale di Merano, mentre il bimbo è stato rianimato sul posto e portato con l’elicottero in gravissime condizioni all’ospedale di Trento. Per la bimba e per la donna invece non c’è più stato nulla da fare. Il medico d’urgenza non ha potuto far altro che constatare la loro morte.

Senales è un comune italiano di circa abitanti nella provincia autonoma di Bolzano.

Cosa è successo

La tragedia si è verificata sulla pista da sci che dal ghiacciaio, a oltre 3000 metri di quota, porta al fondo valle. La slavina si è staccata nel tratto tra la cosiddetta forcella dei contrabbandieri e il rifugio Teufelsegg. Le vittime, una comitiva di turisti tedeschi, si trovavano sulla pista quando sono state investite dalla slavina.

