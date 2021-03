Vaccini anti-Covid in Italia: l’aggiornamento sulle dosi consegnate e somministrate | 27 marzo 2021

Qual è la situazione dei vaccini in Italia? Il piano per la distribuzione e la somministrazione dei vaccini anti-Covid in Italia prosegue (qui i dati in tempo reale), sotto la guida del nuovo commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Qui l’aggiornamento sulle dosi di vaccino anti-Covid consegnate e somministrate in Italia

Ore 07.00 – In Italia finora sono state somministrate 9 milioni di dosi a fronte di 9,9 milioni consegnate. Sono 2,8 milioni le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi raccomandate.

