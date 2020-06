Uspi, “Mercoledì degli editori”: oggi ospite Giulio Gambino, direttore di TPI

Al quarto incontro dell’iniziativa “Il mercoledì degli editori” organizzata dall’Uspi (Unione stampa periodica italiana) parteciperà anche il direttore di TPI, Giulio Gambino. L’appuntamento è per oggi, mercoledì 10 giugno 2020, a partire dalle ore 18 in streaming sulla pagina Facebook dell’Uspi. In circa mezz’ora di video conferenza, verrà approfondito il tema del “sistema dell’informazione e l’intervento pubblico: tradizione e innovazione”. Grande attenzione verrà posta, ovviamente, su tutte le nuove norme statali introdotte per il settore editoriale a fronte della grande crisi economica provocata dalla pandemia da Coronavirus. Ma non mancheranno anche riflessioni sullo stato attuale dell’editoria in Italia e sulle prospettive future.

Il direttore di TPI interverrà, nel ruolo di moderatore del dibattito, insieme al segretario generale Uspi, Francesco Saverio Vetere, e al suo vice Sara Cipriani. Tra gli ospiti ci sarà il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Claudio Crimi, attuale viceministro dell’Interno ed ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’informazione e all’editoria nel primo governo Conte. Appuntamento da non perdere, dunque, sulla pagina Facebook di Uspi questo pomeriggio a partire dalle ore 18. Potete trovare la pagina Facebook dell’Unione stampa periodica italiana a questo link.

