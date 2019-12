Roma, un uomo tenta di dare fuoco alla ex moglie: fermato in tempo

A Roma un uomo originario dello Sri Lanka ha tentato di dare fuoco alla ex moglie intorno alle 10 di martedì 3 dicembre 2019. Per fortuna la donna, che si era accorta della presenza dell’uomo nel palazzo in cui risiede, è riuscita a chiamare subito la polizia, che è intervenuta in tempo per impedire all’ex marito di consumare quello che è sembrato a tutti gli effetti un omicidio premeditato.

A riportare la notizia è stato Il Messaggero. L’uomo, 42 anni, aveva infatti programmato tutto da tempo: aveva messo un litro di benzina dentro una bottiglia di plastica, che teneva addosso; aveva un accendino in tasca e addirittura aveva preso un giorno di ferie dal lavoro per attuare il suo piano. Ma soprattutto, nei giorni scorsi aveva scritto un messaggio all’ex moglie minacciandola di bruciarla viva.

Tutto è scaturito dall’ennesimo litigio tra i due. L’uomo, infatti, non ha mai accettato il fatto di essere stato lasciato dalla sua ex moglie. In altre occasioni l’aveva picchiata, fino a quando la donna aveva deciso di denunciarlo. Nei suoi confronti, così, era stato emesso un divieto di avvicinamento.

Ma l’uomo non si è dato per vinto e ha trovato comunque il modo di incontrare nuovamente l’ex moglie. Si è intrufolato nell’appartamento di via Grimaldi e ha raggiunto la donna, che però nel frattempo aveva allertato la polizia. Così, una volante è arrivata in pochi minuti e ha bloccato il marito, che però ha fatto in tempo a colpire l’ex moglie con alcuni pugni. La donna è stata portata in ospedale con alcuni lividi ed ecchimosi. L’ex marito, invece, è stato portato al commissariato, dove ha ammesso di avere avuto l’intenzione di uccidere, e poi in carcere.

