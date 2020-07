Torture, estorsione e spaccio: un’intera caserma dei Carabinieri sotto sequestro a Piacenza

Spaccio, estorsione e addirittura tortura sono i reati contestati ad almeno sei militari di un casera dei Carabinieri di Piacenza. La caserma di via Caccialupo è stata posta sotto sequestro: è la prima volta che accade in Italia. Alcuni militari sono già in carcere, mentre altri sono agli arresti domiciliari. L’inchiesta è stata condotta dalla Procura di Piacenza e ha portato all’emissione di diverse ordinanze di custodia cautelare, l’indagine avrebbe scoperchiato anni di illegalità.

In arresto sono finiti sei carabinieri e altre 12 persone. Le indagini hanno svelato una serie di episodi avvenuti a partire dal 2017 ai danni di spacciatori, immigrati e cittadini innocenti. Tra i militari coinvolti c’è il maresciallo luogotenente della stazione Levante, ai domiciliari, e un capitano, ufficiale comandante della compagnia di Piacenza, colpito invece da obbligo di dimora.

A guidare l’inchiesta il neo procuratore della Repubblica Grazia Pradella. Tra i vari episodi trapelati finora ci sarebbero pestaggi, un cittadino accusato ingiustamente di spaccio di stupefacenti attraverso prove false e casi di tortura avvenuti tra le mura della caserma. Tutto è partito dalla segnalazione di un ufficiale dei carabinieri che si sarebbe ribellato ai colleghi denunciando i fatti ai magistrati.

