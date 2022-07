Addio tregua, torna l’afa con l’ondata di caldo più potente dell’estate: punte di 42 gradi

Fine tregua per l’Italia, il tanto amato Anticiclone delle Azzorre che ha portato un po’ di fresco sullo Stivale è già pronto ad andare via per lasciar posto all’ondata di caldo più feroce dell’estate: con temperature oltre i 40 gradi, il nuovo anticiclone africano arriva dalla Normandia, per raggiungere la Germania e poi travolgere l’Italia.

“Prepariamoci per il nuovo anticiclone africano, già prepotente sulla Penisola Iberica – raccomanda Lorenzo Tedici, meteorologo del sito -: sono già stati raggiunti in modo diffuso i 42 gradi nelle zone interne ad est di Lisbona e su parte della Spagna, in Andalusia ed Estremadura, con valori in rapido aumento. Un modello meteorologico abbastanza attendibile prevede per martedì 19 luglio un dato incredibile sulla pianura padana: 10 gradi sopra la media. Il che vorrebbe dire registrarne più di 42 gradi: come volare da Torino o da Milano direttamente nel Sahara senza bisogno di un biglietto aereo”.

Martedì 12 luglio. Al Nord: tante nuvole al mattino, temporali isolati sulle Alpi orientali. Al centro: temporali sull’Appennino, in locale estensione verso le pianure adiacenti. Al Sud: temporali sui rilievi, sereno altrove.

Mercoledì 13 luglio. Al Nord: cielo poco nuvoloso ovunque. Al Centro: bel tempo prevalente, più caldo. Al Sud: ampio soleggiamento.

Giovedì 14 luglio. Al Nord: soleggiato e caldo. Al centro: soleggiato e caldo. Al Sud: bel tempo.

Tendenza. Nei giorni successivi tornerà ad affermarsi con maggiore vigore l’anticiclone africano. Temperature in costante aumento, più caldo specie al centro e al Nord.