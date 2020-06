Uomo impiccato nel cortile della scuola

A Grugliasco, in provincia di Torino, è stato scoperto il cadavere di un uomo impiccato a un albero nel cortile della scuola. Il corpo senza vita è stato trovato oggi, mercoledì 10 giugno, nell’area degli istituti Don Milani-Ungaretti di via Leonardo da Vinci. Ne ha dato notizia Torino Today.

Sarebbero stati alcuni passanti mentre portavano a spasso il cane in una stradina dietro l’istituto ad accorgersi del cadavere. Dopo le segnalazioni sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e Croce Verde. Sembrano non esserci dubbi sul fatto che si sia trattato di un suicidio. In questi giorni la scuola è ovviamente chiusa. L’uomo avrebbe quindi scavalcato il cancello che circonda il cortile prima di compiere il gesto estremo.

