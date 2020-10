Denuncia il vicino di casa ai carabinieri per aver violato il Dpcm

Con l’ultimo Dpcm che vieta gli assembramenti in casa sono arrivate anche le prime denunce dei vicini “delatori”. Come riporta Fanpage, alle porte di Torino un uomo ha segnalato la presenza di troppe persone nell’abitazione del suo dirimpettaio. “Venite, il mio vicino ha più di 6 persone in casa”, ha detto il presunto delatore ai carabinieri. Ma una volta sul posto, le forze dell’ordine si sono accorte che si trattava di un falso allarme, perché in casa c’erano solo sei persone e per giunta munite di mascherina.

Il decreto della presidenza del Consiglio firmato lunedì 12 ottobre vieta le feste private e raccomanda di invitare un massimo di sei persone non conviventi nelle proprie abitazioni. L’altro suggerimento è quello di indossare sempre il dispositivo di protezione anche se ci si trova tra amici o parenti, perché dalle rilevazioni condotte a partire dai dati a disposizione delle Asl è emerso che la maggior parte delle infezioni si trasmette proprio in famiglia o tra conoscenti, in quelle situazioni in cui si abbassa la soglia di attenzione.

Leggi anche: 1. Allarme terapie intensive: ecco la situazione regione per regione. Se i casi aumentano non siamo pronti / 2. Il mistero delle 1.660 terapie intensive pronte all’uso che le Regioni non hanno ancora attivato / 3. I presidi contro De Luca: “No alla didattica a distanza. La scuola non si ferma” / 4. “Ora fermiamoci 3 settimane”: parla Crisanti / 5. “Giusto il coprifuoco a Roma e Milano”: lo dice Bassetti, il prof del “virus indebolito” / 6. L’allarme dei medici di famiglia: “Nel Lazio sommersi da telefonate”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Massimo Giannini: “Da 5 giorni sono in terapia intensiva. Attenti, col Covid stiamo ripetendo errori già fatti” Antonio Ricci ricoverato in ospedale per Coronavirus Coronavirus, morto un medico all’Ospedale San Camillo di Roma. La Asl blocca i ricoveri