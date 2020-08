Tatuaggio delle SS sul petto: la candidata di centrodestra alle elezioni comunali si autosospende

Un tatuaggio sul petto (a dir poco discutibile) con il simbolo delle SS naziste è costato la candidatura a consigliere comunale di Valenza (in provincia di Alessandria) a Sabrina Deambrogi. La donna, candidata nella lista civica “La città che vogliamo” a sostegno del candidato sindaco di centrodestra Alessandro Deangelis, aveva pubblicato su Facebook l’aberrante selfie con il tatuaggio in bella vista.

La foto incriminata è stata rimossa dai social, ma una testata locale, Radio Gold, nel frattempo l’aveva pubblicata, scatenando l’inevitabile polemica. La questione si è poi risolta con l’autosospensione da parte della candidata. La donna resta comunque iscritta nella lista perché, spiega il candidato sindaco Deangelis, “le liste sono chiuse, ma rinuncerà al posto di consigliere nel caso dovesse ottenere i voti sufficienti a essere eletta alle Comunali del 20 e 21 settembre. E non farà campagna elettorale. Le due liste che sostengono la mia candidatura a sindaco portano tante sensibilità diverse, ma tutte lontane da ogni deriva, con un unico obiettivo, il bene comune di Valenza”, ha aggiunto il candidato di centrodestra.

Le SS, le famigerate Schutz Staffel, il micidiale braccio armato del nazismo, si macchiarono di feroci crimini come le stragi di Marzabotto, Sant’Anna di Stazzema, e altre atrocità contro gli ebrei e nei Paesi occupati da Hitler. Dopo la bufera, Sabrina Deambrogi, che fino a un anno fa militava in gruppi di estrema destra, ha fatto parziale marcia indietro, accennando qualche scusa.

In una lettera la donna critica l’attenzione mediatica che il caso ha suscitato e che ha portato alla sua mancata candidatura a consigliere comunale. A proposito del selfie con il tatuaggio, ha spiegato che “è stato rimosso da tempo” e aggiunge che “gli ultimi mesi hanno segnato per me una rinascita, coincidendo con la volontà di smarcarmi ed allontanarmi dalle posizioni estremiste che ho sostenuto in passato”.

Sulla questione sono intervenuti con una nota anche i capilista Annamaria Zanghi e Alberto Botter: “Chiedendo scusa alla cittadinanza, prendiamo in maniera netta ed inequivocabile le distanze da ogni tipo e forma di deriva totalitaria, che possa in qualsiasi forma calpestare e ledere principi imprescindibili di democrazia e dignità umana. Condanniamo e ci dissociamo altresì da ogni forma di linguaggio oltraggioso e intollerante alla persona che deve assolutamente essere evitato in un momento delicato come questo e sopratutto sui social”.

