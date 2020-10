Il direttore dell’ASL Napoli 2: “Non escludo che siano stati fatti tamponi falsi per conto dell’ASL campana”

Tamponi falsi in Campania, direttore Asl a Gambino: “Non posso escludere rapporti con l’organizzazione” | VIDEO

“Non escludo che possano essere stati fatti tamponi falsi per conto dell’Asl”: così il dottor Antonio D’Amore, direttore dell’Asl Napoli 2, ha riposto a una precisa domanda del direttore di TPI Giulio Gambino, il quale, in riferimento all’inchiesta sui tamponi falsi in Campania realizzata da Amalia De Simone per TPI, ha chiesto se si sentisse di escludere che tra la Asl partenopea e l’organizzazione criminale vi fosse stato un qualche rapporto. Il confronto è avvenuto nel corso della puntata di Non è l’Arena, in onda domenica 25 ottobre su La7, nel corso della quale si è parlato, tra le altre cose, anche dell’inchiesta (qui la ricostruzione completa), che ha svelato l’esistenza di una mega-truffa che ha messo a rischio la salute di migliaia di cittadini inconsapevolmente positivi, vittime di un sistema che forniva loro risultati falsi di tamponi Covid, con il rischio concreto che, circolando liberamente, potessero infettare a loro volta tutte le persone con cui entravano in contatto.

L’INCHIESTA COMPLETA DI TPI SUI TAMPONI FALSI IN CAMPANIA

L’INCHIESTA DI TPI SUI TAMPONI FALSI IN CAMPANIA

