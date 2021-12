Super Green Pass, primo multato a Roma: “Volevo vaccinarmi nei prossimi giorni”

Nella Capitale il primo multato durante i controlli del green pass sui mezzi pubblici. L’uomo, romeno di 50 anni, è stato multato una volta sceso dall’autobus alla centralissima fermata di piazzale Flaminio. Quando gli agenti della polizia locale gli hanno chiesto di esibire il certificato verde, la risposta è stata: “Non ce l’ho perché volevo vaccinarmi nei prossimi giorni”. A quel punto è scattata una sanzione di 400 euro.

Da oggi, infatti, per viaggiare su autobus e metro è necessario avere il green pass base (che comprende anche l’esito negativo al tampone della validità di 72 o 48 ore) o quello rafforzato (solo per vaccinati o guariti dal Covid – 19). A Roma, a verificare il certificato verde a campione saranno i controllori Atac (circa 250) e le Forze dell’Ordine (circa 2500 tra agenti e militari). Nelle stazioni della metro una voce agli altoparlanti ricorda la nuova norma: è necessario avere il green pass per viaggiare sui mezzi pubblici. Chi ne è sprovvisto rischia una sanzione che va da un minimo di 400 euro a un massimo di mille.

Con l’entrata in vigore delle nuove regole che rimarranno valide fino al 15 gennaio 2022, nelle ultime 24 ore si è registrato anche un record di green pass scaricati: oltre 1.310.000 tra quelli base e rafforzati. La maggior parte dei certificati verdi scaricati sono per avvenuta vaccinazione, oltre 968mila.