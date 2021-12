Super Green pass, cosa cambia dal 6 dicembre: tutte le regole | VIDEO

Da lunedì 6 dicembre viene esteso e rafforzato l’uso del Green Pass, viene introdotto l’obbligo vaccinale per alcune categorie e vengono implementati i controlli sulla validità dei certificati verdi.

Il Green Pass “rafforzato”, o “Super” Green pass sarà concesso solo a chi è vaccinato contro il Covid-19 o a chi è guarito dall’infezione, gli altri continueranno avere il pass tradizionale tramite il tampone ma che non sarà sufficiente per svolgere alcune attività. Non cambia niente per quanto riguarda i posti di lavoro e le attività essenziali ma le regole saranno più o meno stringenti a seconda della fascia di rischio in cui ci si trova, cioè del “colore” della propria regione.

La fascia di rischio più alta corrisponde al rosso: in zona rossa le restrizioni si applicheranno a tutti, anche ai vaccinati.