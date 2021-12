Super Green Pass rafforzato: cos’è e come funziona

Da oggi, lunedì 6 dicembre 2021, entra in vigore fino al 15 gennaio 2022 il Super Green Pass o Green Pass rafforzato che dir si voglia: ecco cos’è e come funziona la certificazione verde imposta dal governo come “arma” per contrastare l’epidemia di Covid.

Cos’è il Super Green Pass

Il Super Green Pass (qui la videoscheda) è una Certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla Piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità.

Questa, a differenza del Green Pass base, viene rilasciata solamente a coloro che sono o guariti dal Covid o hanno ricevuto almeno una dose del vaccino anti-Coronavirus.

Cronaca / Super Green pass, cosa cambia dal 6 dicembre: tutte le regole | VIDEO Opinioni / Il super green pass è l’ultima trovata di un governo che non ha il coraggio di imporre il vaccino obbligatorio

La certificazione, la cui validità a partire dal 15 dicembre passa da 12 a 9 mesi dalla data di somministrazione, sarà necessaria per accedere a determinati luoghi, come ad esempio bar e ristoranti al chiuso, anche in quelle Regioni che si trovano in zona bianca.

Come funziona il Green Pass rafforzato

Da oggi al 15 gennaio 2022, salvo ulteriori proroghe decise dal governo, il Super Green Pass sarà necessario anche in zona bianca per accedere a spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali d’intrattenimento e musica dal vivo con capienza al 100%.

Il Green Pass rafforzato sarà necessario anche per accedere a discoteche e sale da ballo, nonché a bar e ristoranti con consumazione al tavolo al chiuso.

Vi sono, poi, alcune ulteriori limitazioni a seconda del colore della Regione in cui si trova. Quelle precedentemente elencate, infatti, sono regole valide in zona bianca. Se una Regione, però, è in zona gialla o arancione il Super Green Pass è richiesto anche in caso di consumazione all’aperto (in zona arancione) e per la consumazione al banco (regola valida sempre in zona arancione).

Interdetto, sempre in caso di zona arancione, anche l’ingresso a palestre e piscine, sia all’aperto che al chiuso, a coloro che non sono in possesso del Green Pass rafforzato. L’elenco delle attività consentite con o senza Super Green Pass è disponibile sul sito del governo e consultabile qui.

Chi può ottenerlo

Come detto il Green Pass rafforzato è riservato a coloro che hanno avuto almeno una dose di vaccino o sono guariti dal Covid. Il Super Green Pass non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare. Il Green Pass rafforzato, inoltre, non viene richiesto ai minori di 12 anni.

Il Green Pass rafforzato si può richiedere tramite il sito del governo previa autorizzazione con Spid o Carta d’Identità Elettronica, attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico, tramite l’app Immuni o Io, o attraverso il medico di base o le farmacie, le quali possono recuperare i certificati verdi previa presentazione di tessera sanitaria e codice fiscale.