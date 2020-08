Lignano Sabbiadoro, chi sono i 3 minorenni accusati dello stupro della 15enne

Sono due adolescenti di 16 e 17 anni i presunti responsabili della violenza sessuale compiuta la notte di Ferragosto ai danni di una 15enne sulla spiaggia di Lignano Sabbiadoro. I giovani, che erano affidati a una comunità lombarda che accoglie minori stranieri non accompagnati e minori con problemi giudiziari, sono stati fermati nella serata di ieri e, a quanto si apprende dall’incontro con il dirigente della Squadra mobile di Udine, Massimiliano Ortolan, uno dei due avrebbe dei precedenti penali, mentre un altro giovane di 17 anni, anche lui straniero, è stato denunciato in stato di libertà.

I ragazzi si trovavano nella località balneare in provincia di Udine in vacanza insieme alla comunità e, secondo quanto rivelano le indagini coordinate dal Procuratore Capo del Tribunale per i minorenni di Trieste, Leonardo Tamborini, i tre avrebbero conosciuto la vittima ad una festa sul lungomare di Lignano. In seguito uno dei tre adolescenti avrebbe chiesto alla ragazza di accompagnarlo a fare una passeggiata sulla spiaggia: a quel punto si sarebbe consumata la violenza. Il giovane, poi, avrebbe chiamato il suo amico, che a sua volta ha violentato la ragazza. La 15enne è stata ascoltata in modo informale dalla polizia, mentre ora si attende la valutazione dell’autorità giudiziaria che deciderà se la 15enne dovrà essere interrogata dagli investigatori o in fase di incidente probatorio.

Leggi anche:

Lignano Sabbiadoro, 15enne stuprata in spiaggia da branco di minorenni. Lega: “Castrazione chimica”

