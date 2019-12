Stretto di Messina, arrestati il sindaco di Villa San Giovanni e il presidente della società dei traghetti per corruzione

Una vasta operazione dei carabinieri di Reggio Calabria, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia reggina, è in corso da ieri sera, martedì 17 dicembre, per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari nei confronti di 11 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di corruzione, turbativa d’asta, falso in atto pubblico, truffa aggravata e peculato e, per una persona solamente, anche concorso esterno in associazione mafiosa.

Tra gli arrestati, come riporta Repubblica, ci sono anche il sindaco di Villa San Giovanni Giovanni Siclari, fratello del senatore di Forza Italia Marco, catturato durante i lavori delle commissioni consiliari, e Nino Repaci, presidente di Caronte&Tourist, società che da decenni monopolizza o quasi l’attraversamento dello Stretto di Messina e i collegamenti con le isole minori.

Nell’inchiesta emergono appalti pubblici aggiustati, telecomandati, per favorire sempre e solo la holding internazionale padrona del traghettamento tra Reggio Calabria e Messina.

Agli arresti disposti dalla procura di Reggio Calabria sono finiti il sindaco di Villa San Giovanni Siclari, il presidente della Caronte Repaci, il geometra Giancarlo Trunfio dell’Ufficio Tecnico del Comune, un vigile urbano, Vincenzo Bertuca, Patrizia Arena, moglie del capo dell’Urbanistica, l’ingegnere Francesco Morabito. Almeno altre sei persone sono destinatarie di provvedimenti cautelari.

Come riporta ancora Repubblica, al centro delle accuse ci sarebbe la gestione dei piazzali necessari al servizio traghettamento, che la Caronte avrebbe sempre gestito a proprio piacimento. Inoltre lavori pagati con soldi pubblici, ma piegati alle esigenze della società dei traghetti.

