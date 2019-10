Sparatoria di Trieste: i video delle sirene di Polizia a Carabinieri a lutto

Ieri, venerdì 4 ottobre, due poliziotti sono stati uccisi in una sparatoria nella Questura di Trieste. A perdere la vita Pierluigi Rotta, 34 enne agente scelto di Pozzuoli, in provincia di Napoli, e Matteo Demenego, 30 anni, agente scelto di Velletri, in provincia di Roma.

I due agenti sono stati uccisi da Alejandro Augusto Stephan Meran, 29enne originario della Repubblica Dominicana affetto da disturbi psichici. L’uomo era stato arrestato per il furto di uno scooter e, una volta giunto in Questura, è riuscito a sottrarre la pistola a un agente, prima di iniziare a sparare.

La tragedia ha colpito fortemente l’opinione pubblico a poche settimane dall’uccisione a Roma del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. Nella serata di venerdì, a Trieste l’omaggio dell’Arma dei carabinieri ai colleghi della Polizia. E a Roma le Volanti della Polizia di Stato si sono radunate davanti all’Altare della Patria e hanno suonato le sirene in segno di lutto.

Sparatoria di Trieste: la ricostruzione completa

Sparatoria a Trieste, il sindaco Dipiazza a TPI: “I poliziotti non sono più sicuri in Italia, siamo in guerra”

Chi sono i due poliziotti uccisi nella sparatoria di Trieste

Chi è Alejandro Augusto Stephan Meran, l’uomo che ha ucciso i due poliziotti