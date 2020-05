Silvia Romano invia alla Procura gli screenshot delle minacce ricevute sui social

Continuano ad arrivare le minacce e gli insulti via social a Silvia Romano, nonostante sia passato oramai qualche giorno dal suo arrivo in Italia dopo una prigionia di 18 mesi tra Kenya e Somalia, dove è stata sequestrata da Al Shabaab. Al centro di una campagna d’odio soprattutto per la sua conversione all’Islam e per il riscatto pagato per la liberazione.

È stata lei stessa, anche nelle ultime ore, ad inviare alcuni screenshot agli investigatori milanesi, che stanno indagando su coordinamento della sezione antiterrorismo della procura di Milano, guidata da Alberto Nobili. Si tratta di messaggi minatori preoccupanti e terribili insulti che alcuni profili le stanno ancora dedicando; i profili vengono monitorati dagli investigatori dei Ros che indagano per minacce.

Ma oltre a ricevere minacce sui social, è stata accertata anche un’aggressione fisica: cocci bottiglia sono stati scagliati ieri contro le finestra del palazzo della cooperante 24enne rientrata dopo 18 mesi di sequestro in Kenya e Somalia. La scoperta è stata fatta nel primo pomeriggio di martedì 12 maggio, quando i vicini che abitano al primo piano dello stabile hanno chiesto l’intervento della polizia. La famiglia, che abita al piano di sotto rispetto all’appartamento della ragazza, ha raccontato di aver trovato alcuni cocci di bottiglia vicino alla finestra che si affaccia su via Casoretto.

Si tratta della finestra che si trova sotto quella dalla quale lunedì pomeriggio Silvia Romano si è affacciata per salutare amici e sostenitori dopo il suo rientro nella sua città natale. Sul posto è arrivata anche la polizia scientifica per repertare i frammenti di vetro, mentre altri agenti hanno ascoltato le persone che vivono nell’appartamento.

