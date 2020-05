Silvia Romano è tornata nella sua casa di Milano

Dopo l’arrivo all’aeroporto di Ciampino alle 15 di ieri, domenica 10 maggio, Silvia Romano è tornata a casa, nel quartiere Casoretto di Milano, dove i vicini la aspettano da quando la notizia della sua liberazione in Somalia è stata diffusa il 9 maggio. Una folla di giornalisti e un lungo applauso ha accolto la giovane cooperante, tornata nel luogo dove è nata e cresciuta e che ha lasciato per partire alla volta del Kenya a novembre nel 2018. Cori e canzoni hanno risuonato tra i balconi del distretto nella periferia est di Milano sin dal pomeriggio di sabato, tra gli applausi dei passanti e le riprese dei cronisti. Ad accoglierla oggi anche gli striscioni e i cartelli di benvenuto affissi su tutto l’isolato: “Bentornata Silvia, Bentornata a casa tua, ti abbracciamo forte”, recitano i manifesti.

Alle domande dei giornalisti accalcati intorno alla sua macchina che le hanno chiesto se tornerà in Africa, Silvia Romano non ha risposto. Si è limitata a dire “sto bene“, abbassandosi la mascherina e sorridendo, avvolta dalla stessa tunica verde acqua che indossava ieri all’arrivo. Ha fatto ingresso nel portone della sua palazzina accompagnata dalla madre dopo un viaggio in auto da Roma, e subito dopo si è affacciata alla finestra salutando la folla e ringraziando le tante persone che hanno accolto il suo arrivo.

Un presidio di forze dell’ordine rimarrà ora a sorvegliare l’abitazione di Silvia Romano. Il ritorno nella casa di Milano era previsto per ieri, domenica 10 maggio, ma dopo l’interrogatorio del sostituto procuratore Sergio Colaiocco e dei carabinieri del Ros, Romano era stanca e ha scelto di trascorrere la notte a Roma insieme alla sua famiglia, alla madre Francesca Fumagalli, al padre Enzo Romano e alla sorella, che la avevano accolta a Ciampino insieme al premier Giuseppe Conte e al ministro degli Esteri Luigi di Maio.

