“Questa mattina mio padre (che viveva da solo in provincia di Napoli) aveva la febbre e non riusciva a respirare, mia sorella è andata ad aprire la porta all’ambulanza e lo hanno trovato morto in bagno. Ne consegue che questa pagina non sarà aggiornata, almeno per oggi”. A scriverlo sulla sua pagina Facebook è Vincenzo Maisto, blogger e scrittore conosciuto come “Il Signor Distruggere“.

Nel post iniziale di Maisto non c’è alcun riferimento al Covid-19. Successivamente, il blogger ha ringraziato le persone che sui social hanno espresso la loro vicinanza nei suoi confronti e ha specificato che il padre è risultato positivo a un test sierologico effettuato ieri, ma che non sarà eseguito un tampone post-mortem per accertare la positività al momento del decesso.

